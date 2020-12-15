Seçiciler Kurulu Biden’ın Başkanlığını Resmen Onayladı

ABD’de Seçiciler Kurulu üyeleri, oylarını kullandı ve 3 Kasım başkanlık seçimlerinin galibi Demokrat Partili Joe Biden'ı Amerika'nın gelecek dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı olarak resmen onayladı. ABD siyaset sahnesinde neredeyse 50 yıldır yer alan Demokrat Biden, seçimi kazanması için gereken 270 seçici delegenin bandını aştı. Seçici Kurul’un oylarının 306’ya karşı 232 olarak sonuçlanması bekleniyor. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, böylece ülkenin 244 yıllık tarihinde başkanlığının ilk döneminin ardından seçim yarışını kaybederek ikinci dönem görev yapamayan beşinci başkanı oldu. Seçici Kurul oyları ABD seçimlerinde formalite olarak görülen aşamalardan biri olsa da Başkan Trump’ın 3 Kasım seçimlerinde kilit eyaletlerde oyların sayılması sırasında usulsüzlükler yapıldığını iddia etmesi Seçici Kurul’un kararını daha önemli hale getirdi. Trump ve yandaşları kilit eyaletlerde seçim sonuçlarına itiraz ettikleri 50 kadar davayı kaybettiler. ABD’de seçici kurul üyelerinin büyük kısmını parti üyeleri ya da sivil toplum liderleri oluşturuyor. New York eyaletinde oyunu Biden için kullanan seçici delegelerden ikisi 2016 başkanlık seçiminde Donald Trump’a karşı yarışan Demokrat aday Hillary Clinton ve eşi eski başkan Bill Clinton’dı.

Seçici kurul üyeleri oy kullanmak için genellikle eyalet Kongre binalarında toplansalar da bu kez seçim sonuçlarına dair yaşanan toplumsal gerilim nedeniyle bazı yerlerde delegeler bilinmeyen noktalarda oylarını kullandı. En az iki eyalette yetkililer Seçici Kurul delegelerine silahlı koruma sağladı. Oy kullanma işlemi farklı zamanlarda yapılsa da eyaletlerin en az yarısında şeffaf olmak adına oy kullanma işlemi canlı yayınlandı. Demokrat aday Joe Biden’ın oy verme işlemi sona erdikten sonra bir konuşma yapması bekleniyor. Joe Biden ABD’de halk oylamasını 7 milyondan fazla oyla kazandı. Ancak seçim sonucunu belirleyen esas unsur 538 üyeli Seçiciler Kurulu’nun oyları. 55 seçici delegeyle en fazla delege sayısına sahip eyalet olan California’yı 38 delege ile Teksas ve 29 delegeyle New York izliyor. 3 Kasım seçimlerinde California ve New York’u Biden, Teksas’ı ise Trump kazandı. Ortabatı eyaleti Michigan’da Demokrat seçiciler kurulu üyelerine oy verme işlemi öncesinde polis eşlik etti.