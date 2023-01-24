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Seçil Çiftçi hakkında ikinci cinayet iddiası! 'Yaren cinayeti duyulmasın diye Semih’i ortadan kaldırdı'

24.01.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da eski erkek arkadaşı Semih Sevim’i öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Sunucu Gülşen Korucu, cinayetin 2018’de silahla vurulup hayatını kaybeden 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu'yla ilgili olduğunu iddia etti. Korucu, "Seçil ve Yusuf sevgili oluyorlar, Yaren’i ortadan kaldırmak için birbirlerine yardım ediyorlar. Muhtemelen Seçil alkollüyken Semih’e Yaren’i öldürdüklerini anlattı. Yaren cinayeti duyulmasın diye Semih’i ortadan kaldırdı" dedi.

Dehşete düşüren olay, 2 Kasım 2018’de Başakşehir 2. Kısım Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 19 yaşındaki Yaren Korucu’yu, göğsünden vurulmuş halde buldu. Genç kadının yanında da tabanca bulundu. Olay polis kayıtlarına ‘İntihar teşebbüsü’ diye geçti. Hastaneye kaldırılan Yaren Korucu, hayatını kaybetti.

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Korucu’nun ablası Gülşen Korucu’nun iddiasına göre, kız kardeşi Yaren, eski erkek arkadaşı Yusuf S. ve Seçil Çiftçi tarafından birlikte öldürüldü. Korucu, kız kardeşinin boynundaki tırnak izlerinin de Çiftçi’ye ait olabileceğini iddia etti. Semih Sevim’in de Yaren’in ölümüne ilişkin bilgi sahibi olduğu için öldürüldüğünü söyledi.

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"OLAY GÜNÜ YUSUF EVİMİZİN İLERİSİNDE YAREN’İ ARABAYLA ALIYOR"

Sunucu Gülşen Korucu, "2018 yılında kız kardeşim Yaren, saat 13.30 sıralarında duş alıp evden çıkıyor. Annem balkondan dışarı bakarken Yusuf denilen şahsın evimizin ilerisindeki marketin önünden aldığını görüyor. Annem o an kimseye bir şey söyleyemiyor. En küçük kardeşimiz Gizem, akşam 17.00 gibi Yaren’i arayıp nerede olduğunu soruyor. Yaren, ‘Aşkım 2-3 saat sonra evdeyim, geliyorum’ diyor. Yaren’den saat 17.00’den sonra haber alamadık. Akşam 20.30 gibi kardeşim Gizem aradı, ‘Abla koş, polisler aradı Yaren hastanedeymiş’ dedi. Sonra zaten hastaneye gittik. Yoğun bakım kapısındaki görevlinin gözlerine bakınca Yaren’in öldüğünü anladım. Biz olayı sorduk, Yaren’i nerede bulduklarını sorduk. Bize tam bu noktayı gösterdiler. Birileri görüp ambulansı aramış, silahla kendini göğsünden vurduğu iddia ediliyor. Bu noktada çok beklemiş, madem silahla kendini vurmuş neden kimse duymamış? Bu kız kan kaybından öldü ama olay yerinde 3 damla kan vardı. Bu nasıl iş. Olayın üçüncü günü geldim kamera kayıtlarını araştırmak için ama tam bir kör noktaya bırakmışlar" dedi.

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"YUSUF S. VE SEÇİL ÇİFTÇİ SEVGİLİ OLUYORLAR, TIRNAK İZİ SEÇİL’E AİT"

Korucu, "Yaren morga götürülmeden önce baktık ve bacaklarının mosmor olduğunu gördük. Yusuf denilen kişi Yaren’e şiddet uyguluyormuş, kardeşime çok kötü işler yaptırmış. Bu olayın planlı olduğunu düşünüyorum. Birçok şeyi bildiği için Yaren’i yok ettiler. Yaren’in telefonunu alıp Yaren’in adına sanki intihar mesajını Yaren yazmış gibi kendi telefonuna mesaj atmış. Seçil Çiftçi denen şahıs bir erkeği öldürdü. Semih’in ailesi bize ulaştı. Seçil’i mağdurmuş gibi gösterdiler. Yaren Yusuf’tan ayrılmaya çalışıyordu, Yusuf peşini bırakmıyordu. Yusuf’un ve arkadaşlarının hepsinin ne yaptığını bildiği için sanırım Yaren bunları tehdit ediyor. Bunlar planlı bir şekilde kardeşimi öldürüyorlar. Seçil ve Yusuf sevgili oluyorlar, Yaren’i ortadan kaldırmak için birbirlerine yardım ediyorlar. Yaren’in boynundaki tırnak izinin Seçil’e ait olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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"TEHDİT EDİYORDU, SEMİH’İ ORTADAN KALDIRDI"

Gülşen Korucu, "Kardeşimizin olayı takipsizlik alsa da peşini bırakmadık çünkü olayın cinayet olduğunu biliyorduk. Seçil, Yaren olayını anlatmak için önce 15 bin sonra 150 bin lira para istedi. Kardeşim öldürüldü ertesi günü Yusuf ve Seçil Ağva’ya tatile gittiler. Yusuf Seçil’e, ‘Olay günü hep birlikteydik’ demesini istemiş yalancı tanıklık yapmasını istemiş. Seçil geceleri kardeşimi arayıp, ‘Yaren’in can çekişmeleri, inlemeleri gözümün önünden gitmiyor’ diyordu. Seçil’in Yaren’in ölüm nedenini Semih’in bildiği için Semih’i öldürdüğünü düşünüyoruz. Semih, Yaren’in öldürüldüğü yıl 2018 yılı Kasım ayında Seçil ile tanışıyor. Muhtemelen Seçil alkollüyken Semih’e Yaren’i öldürdüklerini anlattı. Son zamanlarda bence Semih, Seçil’i Yaren olayı ile ilgili tehdit ediyordu, Yaren olayı duyulmasın diye Semih’i ortadan kaldırdı" dedi.

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DHA

Seçil Çiftçi'nin öldürdüğü eski sevgilisinin ağabeyinden şok iddia! Seçil Çiftçi'nin öldürdüğü eski sevgilisinin ağabeyinden şok iddia!

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