Seçil Erzan davasında yeni sayfa açılıyor: Mahkeme kabul etti! Hazine ve Maliye Bakanlığı müdahil oldu

Son dakika haberi: Türkiye günlerce hatta aylarca Seçil Erzan'ın başrolünde olduğu dolandırıcılık davasını konuştu. Şimdi de davada önemli bir gelişme yaşandı.

252 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılaması sürüyor. Seçil Erzan, "yüksek getirili gizli fon" davasında 252 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Aktarılanlara göre davaya Hazine ve Maliye Bakanlığı katılma talebinde bulundu. Adliye muhabiri Fahrettin Öztürk, mahkemenin, bakanlığın 'suçtan zarar görme' ihtimalini göz önünde bulundurarak katılma talebini kabul ettiğini yazdı.

Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı da davaya müdahil oldu.

2 MİLYON DOLAR ALDI, GERİ DÖNÜŞÜ OLMADI

AA'nın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

HAYALİ FONLA FUTBOL CAMİASINI İKNA ETTİ

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor

İddianamede, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'nin "tefecilik" suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edilirken, Erkasap'ın ise "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır