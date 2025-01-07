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  4. Seçil Erzan'ın bağ evi icradan satıldı! Ünlü futbolcuları dolandıran banka müdürünün evi 15 Milyon TL'ye alıcı buldu

Seçil Erzan'ın bağ evi icradan satıldı! Ünlü futbolcuları dolandıran banka müdürünün evi 15 Milyon TL'ye alıcı buldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.01.2025 16:44
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Ünlü futbolcuları dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın, Ponzi sistemiyle yaklaşık 25 milyon dolar çaldığı öne sürülmüştü. Erzan, mağdurların şikayetiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Erzan’ın Çanakkale Bozcaada’da babasından kalma 2 dönümlük bağ evi, 15 milyon TL’ye icradan satıldı. Evin satışında tapu tesliminin 12 Şubat’a kadar yapılması bekleniyor.

Seçil Erzan'ın bağ evi icradan satıldı! Ünlü futbolcuları dolandıran banka müdürünün evi 15 Milyon TL'ye alıcı buldu

Denizbank şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, başta ünlü futbolcular olmak üzere çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle gizli bir fona yatırım yapmaları için ikna etti. Kurduğu ponzi sistemine katılan bazı yatırımcılara bir süre kar dağıtan Erzan, daha sonra yeni yatırımcı bulamadı ve sistemi devam ettiremedi. Mağdurların şikayeti üzerine gözaltına alınan Erzan, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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ÜNLÜ İSİMLERİ DOLANDIRILDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Aralarında futbol dünyasının tanınmış isimleri Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen Erzan, soruşturma devam ederken, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki babadan kalma 2 dönüm arazi içindeki bağ evini, Türkay Gümülcineli'ye olan 10 milyon liralık borcuna karşılık ipotek ettirdi.

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15 MİLYON TL'YE SATICI BULDU

Bilirkişi raporu ile 9 milyon 222 bin 422 bin lira olarak değer belirlenen villa, Ezine İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Ev, 15 milyon TL'ye satıldı. İhale satışında tapu tesliminin 12 Şubat'a kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Futbolcu DenizBank Bozcaada bağ evi Seçil Erzan
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