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Seçil Erzan'ın kasası bulundu! Altınlar, kolyeler, yüzükler... Bir de üzerine kayıtlı mülkler ortaya çıktı

26.11.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Denizbank'ta şube müdürü Seçil Erzan'ın bir banka şubesindeki kasasından altın çıktı. Erzan'ın ayrıca üzerine kayıtlı mülkleri de ortaya çıktı.

Seçil Erzan'ın kasası bulundu! Altınlar, kolyeler, yüzükler... Bir de üzerine kayıtlı mülkler ortaya çıktı

İstanbul'da ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan, soruşturmasında MASAK'ın talebi üzerine memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de araştırma yapıldı.

BANKA ŞUBESİNDEKİ KASASI BULUNDU

Araştırmada Erzan'ın Çorlu'da bir banka şubesinde kasası bulunduğu belirlenerek, polis tarafından açıldı. Kasada, 7 Reşat altın, 5 Ata altın, 2 Ata altın kolye, 1 yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu. Kasadaki altınlara el konulduğu öğrenildi.

Erzan'ın mal varlığına yönelik yapılan çalışmada ise Çorlu'da 1 daire ve 1 iş yeri ile Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir bağ yeri olduğu tespit edildi.

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(DHA)

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