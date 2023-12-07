Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri yayınlandı! Nazlı Can'ın balya balya dolarla pozu çıktı

Gündemden düşmeyen ve Türkiye'yi sarsan on milyonlarca dolarlık vurgunda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, şüpheli Seçil Erzan’ın ve suç ortaklarının soruşturma dosyasına giren yeni görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA KAYDA GEÇTİ

Dosyanın müştekilerinden biri de, Çorlu’da pırlanta işi yapan kuyumcu iş insanı Ömer Kahraman’dı. Müştekinin verdiği ifadesinde, Seçil Erzan’ın, “Hem beni telefonla arayarak hem de bizzat işletmeme gelerek bana yüksek getirisi olan bir fondan bahsetti. Şöyle ki; bu fonun yaklaşık 30-35 günlük bir vadesi olduğunu ve yüzde 20-30 arasında bir getirisinin olduğunu söyledi. Hatta bazı futbolcuların fonda olduğunu söyledi. Bu fona her isteyenin giremeyeceğini, arada boşluklar bulunduğu zaman değerli müşterileri dahil ettiğini söyledi” dedi.

İŞ İNSANI ÖMER KAHRAMAN İLE GÖRÜŞÜRKEN GÖRÜLÜYOR!

Seçil Erzan, iş insanını ikna etmek için görüntülü görüşmeler yaptı. İş insanı bu görüşmelerin ekran kaydını aldı. Ekran kaydı alınan görüntülerden birinde Seçil Erzan, iş insanı Ömer Kahraman’la görüşürken görülüyor. Bu fotoğraf soruşturma dosyasına girdi.

NAZLI CAN BÖYLE POZ VERDİ

İş insanı Ömer Kahraman, Seçil Erzan’ın ikna etmesinin ardından önce 300 bin doları, Seçil Erzan’ın Levent şubesindeki odasında kendisine teslim ettiğini belirterek, “İki kere Nazlı Can isimli şahıs, Çorlu'daki işletmeme gelerek benden elden iki kez 400.000 ve 300.000 Dolar olmak üzere para teslim ettim. Ayrıca Seçil yine işletmeme gençten bir şahıs gönderdi; bu şahsın Nazlı Can'ın kardeşi Kerem olduğunu söyledi. Ben gönderdiği bu şahsın kimlik fotokopisini aldım bu gönderdiği kişiye de 200.000 Dolar parayı elden teslim ettim. Devam eden günlerde Nazlı Can bir kez daha işletmeme gelerek son kez 90.000 Dolar daha parayı benden elden teslim almıştır. Nazlı Can'a para verirken paraların ve Nazlı Can'ın içinde yer aldığı kareyi fotoğraflayarak Seçil'in telefonuna bu görseli yolladım” dedi. İş insanın çektiği fotoğraflarda parayı almaya gelen Nazlı Can’ın paralarla poz verdiği görülüyor. Nazlı Can’ın kardeşine verilen para sırasında da çekilen o tüm fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi.

NUR ERKASAP’A PARA GÖNDERMİŞ

İş insanı Kahraman, Seçil Erzan’ın isteği üzerine son olarak bir parayı Nur Erkasap’ın hesabına gönderdiğini belirterek ifadesinde detayları şöyle anlattı:

“Son olarak Seçil Erzan bana, Nur Erkasap isimli şahsın hesabına hâlâ fonda açıklık bulunduğunu ve para yatırmam gerektiğini söyleyerek göndermemi istedi. Bu kez ben de, verilen Nur Erkasap'ın IBAN numarasına 5 milyon 884 bin TL parayı gönderdim. Sonra buna ilişkin dekontu da Seçil'e gönderdim. Bu zamana kadar sadece bir keresinde 100.000 Dolar'ı Orion alışveriş merkezindeki işletmeme Seçil Erzan bizzat gelerek fon getirisi adı altında bana bir kez teslim etti. Bunun dışında bana ısrarla aramama ve ısrarla ofisinde ziyaret edip fonla ilgili bilgi almam sebebiyle iki parça da 100.000 ve 150.000 Dolar, toplam 250.000 dolar olmak üzere Göktürk'te kafede bana elden teslim etti. Ancak bu zamana kadar ana paramı dahil geri iade etmemiştir. Hatta kendisiyle telefonla konuştuğumda bana Denizbank ekranında fona ilişkin görseller gösterip bankaya yurtdışından para geldiğine ilişkin sözler söyleyip beni ikna etmişti.”

SEÇİL ERZAN İFADESİNDE ANLATTI

Seçil Erzan ifadesinde Ömer Kahraman isimli kişinin Çorlu'da pırlanta işi yaptığını belirterek, “Ömer de fon vadettiğim kişilerdendir. Hatta Ömer Kahraman bana teslim edeceği paraları Nazlı'ya teslim etmiştir. Buna ilişkin görsel benim telefonumda yer almaktadır. Nazlı da tam hatırlamamakla birlikte Ömer'den aldığı 750.000 USD tutarındaki parayı bana getirmiştir. Fakat bu paranın yarısını ödedim, yarısını ödeyemedim” dedi.

Tutuksuz yargılanan Nazlı Can ifadesinde şöyle dedi: "Zaman zaman birilerinden para almışlığım bu şekilde olmuştur. Daha doğrusu tek başıma sadece bir kez Çorlu Orion AVM'de Ömer Pırlanta isimli pırlantacıdan para alıp Seçil'e teslim ettim. Bunun dışında tek başıma kimseden para almadım. Seçil ile birlikte gittiğimizde de parayı her zaman Seçil teslim almıştır. Seçil'in kime ne vaatte bulunduğunu bilmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım."

PARAYI ALAN DİĞER İSİM

İş insanı Ömer Kahraman’dan para alan isimlerden biri de Nazlı Can’ın yeğeni Kerem Can’dı. Tutuksuz şüphelilerden biri olan Kerem Can olayı şöyle anlattı; “Halam olan Nazlı Can, hatırlamadığım bir zamanda beni telefonla aradı ve bana Çorlu'da bulunan Orion AVM içerisinde kuyumcuda bir emanet olduğunu, bu emaneti alarak Seçil Erzan isimli şahsa teslim etmemi söyledi. Ömer Kahraman bana miktarını bilmediğim parayı kargo poşetine koyarak teslim etti ve kimliğimin fotokopisini aldı. Ben parayı teslim aldıktan sonra Seçil Erzan’ın İstanbul’daki evinin yakınlarına gittim ve parayı kendisine teslim ettim ve geri döndüm. Bu parayı götürdüğüm için kimseden herhangi bir maddi menfaatim olmamıştır. Bu paranın dolandırıcılık konusuyla alakalı bir para olduğunu bilseydim yapmazdım" dedi.







