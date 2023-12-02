Seçil Erzan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Evine kadar gidip bu sözlerle ikna etmeye çalışmış: "Bir sürü kişi var! Yapanlar çok"

Seçil Erzan'ın ortaya çıkan ses kayıtları dosyaya girdi. Türkiye'nin konuştuğu ve aralarında Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Semih Kaya ve Muslera gibi futbolcuların da mağdur olduğu 'fon' dolandırıcılığı dosyasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı.

Mahkemeye delil olarak sunulan ses kayıtlarında sisteme 2 milyondan fazla para yatıran fon mağduru iş insanı Bülent Çeviker ve Seçil Erzan'ın konuşması yer alıyor.

SEÇİL ERZAN BÖYLE İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Söz konusu kayıtlarda Bülent Çeviker "Ne zaman ben paramın faizini alacağım?" diyor. Fakat bir yanıt bulamıyor. Seçil Erzan Çeviker'in evinde onu ikna etmeye çalışıyor. İşte o ikna sürecini Bülent Çeviker'in eşi İnci Çeviker ses kaydına alıyor. Ses kaydı dava dosyasına girdi ve mahkeme tarafından incelendi. Ses kaydında Çeviker "Ben 5 milyonumu alacak mıyım?" dediğinde Erzan "Alacaksınız, kesin" diyor.

Seçil Erzan'ın çok konuşulacak ses kayıtları şöyle;

Bülent Çeviker: Peki haftaya çarşamba, perşembe geldiğinde şu şöyle oldu dersen ne yapacağız?

Seçil Erzan: Bankaya gelirsiniz, bankaya gider kendiniz alırsınız.

Bülent Çeviker: Nerden alınıyor? Kimden alacağım?

Seçil Erzan: Siz Denizbank'a gelirsiniz, benim şubeye ya da Levent şubeye gidersiniz. İstediğiniz şubeden gidip alırsınız.

Bülent Çeviker: Ne işlem yapılıyor ki böyle bir haftada?

İnci Çeviker: Nasıl bu kadar kazanılıyor ya?

Seçil Erzan: Önceden yapılmış olan getirileri hesaba aktarıyorlar. Çünkü milyon dolarlık, 200 milyon dolarlık, 300 milyon dolarlık işlemlerden yapıyorlar bunları.

İnci Çeviker: Kendileri de giriyorlar mı böyle işlere?

Seçil Erzan: Hakan Bey bu parayı nasıl aklamışlar?

İnci Çeviker: Ayy eli ayağı titriyor ya!

Bülent Çeviker: El ayak titriyor bende uyku uyuyamıyorum.

Seçil Erzan: Hay Allahım yarabbim ya, ne yapalım Bülent Bey? Para kazanacaksınız kazandınız ya şey yok yani rahat olun.

Bülent Çeviker: Senden başka kim yapıyor bu işlemleri? Yani genel müdürlükte...

Seçil Erzan: Bir sürü kişiler var, yapanlar çok.

Bülent Çeviker: Bunların kaydı nerede tutuluyor?

Seçil Erzan: Bizim yukarda saklamada tutuluyor kaydı... Ama ondan sonra işlem bittikten sonra oradan siliniyor.