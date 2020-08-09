Seçil Gür'den Serdar Ortaç açıklaması: Affettim adamı

Popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz mart ayında ayrıldığı şarkıcı sevgilisi Seçil Gür ile barıştı. Çift, önceki gün Bebek'teki bir mekanda objektiflere yansıdı.

Arkadaşlarıyla buluşan ikili, Boğaz'a karşı yemek yedi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; çıkışta basın mensuplarına poz veren çift, mutlu olduklarını ifade etti.



"AFFETTİM ADAMI"

Serdar Ortaç, "Büyük bir hata etmiştim. Nefis bir ilişkimiz vardı, durduk yere arıza çıkarmıştım" derken, Seçil Gür ise, "Affettim adamı" açıklamasını yaptı.



Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen ikiliden Serdar Ortaç, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

Gazetecilerin "Sizi tekrar bir arada görmek ne güzel" demesi üzerine gülümseyen Ortaç, "Arkadaşlar aslında biz hiç ayrılmamıştık ki. Sadece ben bir salaklık yapmıştım ve özür diledim. Seçil de beni affetti" açıklamasını yapmıştı.

