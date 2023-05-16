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Seçilemeyen bağımsız milletvekili adayından seçmene sitem! 'Bir kağıt parçasıdır ya'

16.05.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bağımsız milletvekili adayı olan Muhammet Hacı Güneş, kesin olmayan resmi sonuçlara göre 1859 oy aldı. Seçim çalışmaları kapsamında daha önce ziyaret ettiği iş yerine gidip, buradakilere sitem eden Güneş, “Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil? Ben sizden bir şey istemedim, neden bana oy vermediniz? Bir kağıt parçasıdır ya” dedi.

Seçilemeyen bağımsız milletvekili adayından seçmene sitem! 'Bir kağıt parçasıdır ya'

Elazığ’da ‘Ben Hacı, geliyorum’ sloganıyla 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bağımsız milletvekili adayı olan Salı Baba Mahalle Muhtarı Muhammet Hacı Güneş, kesin olmayan resmi sonuçlara göre 1859 oy aldı. Sonucu öğrendikten sonra daha önce, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği bir iş yerine gitti. Burada dükkanın önünde oturanlara sitem eden Güneş, “Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil? Ben sizden bir şey istemedim bir oydu sadece, neden bana oy vermediniz? Bir kağıt parçasıdır ya” dedi.

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Siyaseti bırakmayacağını belirten Muhammet Hacı Güneş, “Halk, ‘bize cevap verecek, Ankara’da bizi güler yüzle karşılayacak vekil istiyoruz’ dedi. Halkımıza güvendik, aday olduk. Elazığ halkı bize nankörlük etti. Elazığ kaybetti, kendileri bilir. Canları sağ olsun. Bize oy verenleri ödüllendireceğim. İhanet edenler bizi meşgul etmesinler, özel işlerini görmesinler. Ben yine çok çalışacağım, milletvekillerinden fazla çalışacağım. Elazığ bizim kıymetimizi bilmedi. Bu işin peşini bırakmayacağım. Fotoğrafsız pusula çıktı. Oylarımız avantaya gitti. Geçersiz oyların çoğu benimdir. Kenar mahallelerde doğru düzgün oy atılmadı. Adam ‘ben sana oy vermek istiyorum ama bilmiyorum, gidip mührü birine basıp çıkıyorum’ diyor. Böyle bir sistem var mı? Hakkımız heba oldu. Ankara renkli, güler yüzlü bir vekil kazanacaktı. Yine de Elazığ siyasetini bırakmayacağım. Yazıklar olsun diyorum. Bizimle fotoğraf çeken, bizle yatıp kalkanlar, araçlarının kornalarına basanlar, bu ihanetin Allah hesabını sorar” ifadelerini kullandı.

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Güneş, cep telefonuyla kayda alınan bu görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

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(DHA)

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Milletvekili Elazığ

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