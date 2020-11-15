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  4. Seçilen Başkan İçin Oy Kullanacak 538 Delegeden Biri Derya Taşkın

Seçilen Başkan İçin Oy Kullanacak 538 Delegeden Biri Derya Taşkın

15.11.2020 21:25 | Son Güncelleme:
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Türk kökenli Amerikalı Derya Taşkın 14 Aralık’ta eyaletlerin başkentinde gerçekleştirilecek delege oylamasına New Jersey adına katılacak 14 delegeden biri olacak

Türk kökenli Amerikalı Derya Taşkın 14 Aralık’ta eyaletlerin başkentinde gerçekleştirilecek delege oylamasına New Jersey adına katılacak 14 delegeden biri olacak.

Eyaletlerden alınan oylara göre belirlenen delegeler 14 Aralık’ta oylarını kullanacaklar.

New Jersey’i Joe Biden kazandığı için Demokrat Parti 14 delege belirlemiş durumda. Onlardan biri de Derya Taşkın.

Delegelerin oyları da 6 Ocakta Senato ve Temsilciler Meclisi’nin ortak oturumunda sayılacak.

Taşkın Demokrat Parti içinde aktif bir iş kadını.

Taşkın, daha önce New Jersey’de Paterson belediye başkan yardımcılığı yapmış bir isim aynı zamanda.

Taşkın ayrıca Türk Amerikan Kadınları Siyasi Hareket Komitesi’nin yöneticilerinden.

3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat Parti’den Joe Biden 538 delegeden 306’sını kazandı.

Biden yaklaşık 6 milyon oy fazlasıyla da Trump’ın önünde aynı zamanda.

Biden’ın 20 Ocak’ta yemin ederek ülkenin 46. Başkanı olarak göreve başlaması bekleniyor.

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