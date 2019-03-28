Seçilirlerse mahalle kadınlara emanet olacak

Şeker Mahallesi'nde muhtar adayı olan ev kadını, 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Reyhan Özmen'in 8 kişilik aza aday listesi kadınlardan oluşuyor.

Kadın muhtar adayı azaların hepsini kadınlardan seçti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi muhasebe bölümü mezunu olan ve 3 yıl Türk Hava Yolları'nda çalışan Özmen, evlendikten sonra işinden ayrıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Şeker Mahallesi'nde muhtarlığa adaylığını açıklayan Özmen, aza adaylarının tamamını kadınlardan seçti. Aza adayı 8 kadın arkadaşıyla kapı kapı dolaşarak seçmenlerine projelerini anlatan Özmen, seçimlerde 6 erkek rakibiyle yarışacak.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallesinde 2 bin 800 seçmen olduğunu, kadınlara yönelik hobi evleri, öğrenciler için bilgi evleri ve "Derdin Derdimdir Projesi" gibi önemli projelerinin olduğunu söyledi. Kadınlar olarak seçimde başarılı olacaklarına inandıklarını vurgulayan Özmen, şunları dile getirdi:

"Her şeyden şikayetçi olan bir yapım vardı ve elimi taşın altına koyup bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Arkadaşlarımla muhtar adayı olmayı düşündüğümü paylaştım ve bütün arkadaşlarımdan destek aldım. Bu işi yapmam gerektiğine inandım. Hizmet için hazırım. Ev hanımı olmamdan dolayı ev hanımlarının sorunlarını, sıkıntılarını çok iyi biliyorum ve bu konuda öncülük yapmak istiyorum." Seçilmesi halinde oturmayacağını, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç olanlara pozitif ayrımcılık göstereceğini ifade eden Özmen, şöyle devam etti:

"Dünyamızın kabalaşan, kibirlenen bir yüzü var artık, bu yüzden de ben rahatsız oluyorum. Mahalle kültürünü yeniden oluşturmamız lazım, geçmişten gelen hoşgörü kültürümüzü yeni nesle öğretmemiz lazım. Birçok mahallede imece usulü kültürü kalmadı, birbirine destek olan insanlar yok. Ben bu kültürü yeniden canlandırmak istiyorum. Derdin Derdimdir Projesi'yle mahalle halkının, birbirlerinin derdiyle dertlenmesini, birbirlerine yardımlarının dokunmasını hedefliyorum."

Kadınlar olarak mahalleye sahip çıkmak istediklerini aktaran Özmen, şunları söyledi: "Bana soruyorlar, 'Neden muhtar adayısın?' diye. 'Bir kadın olarak muhtar olamazsın.' diyorlar. Bir muhtar erkek olarak ne yapıyor ki kadının yapamayacağı bir durum olsun? Bir kadından doktor oluyor, mühendis oluyor, neden muhtar olmasın? Azalarımın hepsi kadın, bence kadını kadından daha iyi anlayacak kimse yoktur. Şu ana kadar kendimizi anlattığımızda bizi anlayan bir erkek göremedik. Biz bir güç birliğinin içindeyiz. Aza arkadaşlarımın hepsi çok değerli ve beraber güç birliği içinde çalışıyoruz."