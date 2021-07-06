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Seçilmek için beklediler! Best Model Türkiye elemeleri İstanbul'da başladı

06.07.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlki 1988 yılında yapılan bu yıl 34’üncüsü gerçekleşecek olan Best Model Türkiye yarışmasının eleme heyecanı başladı. 50 isimden oluşan jüri, katılımcılar arasından 25 kadın ve 25 erkek finalisti belirleyecek.

Seçilmek için beklediler! Best Model Türkiye elemeleri İstanbul'da başladı

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Güzide Duran ve Deniz Akkaya gibi isimlerin birinci seçildiği Best Model Türkiye yarışmasının eleme heyecanı İstanbul’da başladı. Organizatör Erkan Özerman’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen yarışmaya katılmak için onlarca genç, elemelerin yapıldığı otele akın etti.

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Pandemi sebebiyle çok ciddi önlemler alınarak gerçekleştirilen yarışmanın 50 ünlüden oluşan jüri üyeleri en başarılı 25 kız ve 25 erkeği seçecek.

79 KADIN 196 ERKEK ADAY BEST MODELE BAŞVURDU

Bu sene yarışmaya 79 kadın yarışmacı katılırken 196 erkek yarışmacı da en iyi model seçilebilmek için hünerlerini sergileyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Güzide Duran Kenan İmirzalıoğlu Kıvanç Tatlıtuğ
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