Seçilmek için beklediler! Best Model Türkiye elemeleri İstanbul'da başladı

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Güzide Duran ve Deniz Akkaya gibi isimlerin birinci seçildiği Best Model Türkiye yarışmasının eleme heyecanı İstanbul’da başladı. Organizatör Erkan Özerman’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen yarışmaya katılmak için onlarca genç, elemelerin yapıldığı otele akın etti.

Pandemi sebebiyle çok ciddi önlemler alınarak gerçekleştirilen yarışmanın 50 ünlüden oluşan jüri üyeleri en başarılı 25 kız ve 25 erkeği seçecek.

79 KADIN 196 ERKEK ADAY BEST MODELE BAŞVURDU

Bu sene yarışmaya 79 kadın yarışmacı katılırken 196 erkek yarışmacı da en iyi model seçilebilmek için hünerlerini sergileyecek.

