Seçilmiş Başkan Biden’ın ABD'de uygulanacak ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Biden’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından ilk uygulamayı planladığı emirler hakkında açıklama yaptı. Klain, Biden’ın ABD Başkanı Donald Trump’a ait birçok emri değiştireceğini bildirdi.

Klain, Biden’ın yeni emirlerinin korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların günlük hayatlarında ve 100 gün içinde eyaletler arası yolculuk yapması durumunda maske takması zorunlu hale getirilmesini içereceğini belirtti. Biden’ın Covid-19 salgını ile kapatılan şirketleri ve okulları geri açacağını ifade eden Klain, ülke genelinde Covid-19 test sayısının arttırılacağını vurguladı. Klain ayrıca, Biden’ın "Amerikan Kurtarma Planı" adını verdiği toplamda 1 trilyon 9 milyar dolar değerindeki Covid-19 yardım yasasının getireceğini de belirtti.

BIDEN'DAN EKONOMİK DESTEK EMİRLERİ

Klain, Biden’ın salgın sırasında ev sahiplerinin kiracılarını tahliye etmesini yasaklayan tedbirlerin süresini de uzatmasının beklendiğini ifade etti. Emir, ilk olarak geçtiğimiz yıl 4 Eylül 2020’de ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından uygulanmaya başlamıştı.