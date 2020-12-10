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Seçilmiş başkan Biden'ın oğluna soruşturma

10.12.2020 07:40 | Son Güncelleme:
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Seçilmiş başkan Biden'ın oğluna soruşturma

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergileri nedeniyle soruşturma açıldı.

,Hunter Biden, yaptığı yazılı açıklamada, vergilerinin soruşturma altında olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın Delaware eyaletinde federal savcılar tarafından yürütüldüğünü belirten Hunter Biden, ''Dün ilk kez Adalet Bakanlığının Delaware'deki ofisinin avukatımı bilgilendirdiğini ve vergilerim hakkında soruşturma yürütüldüğünü öğrendim.'' ifadesini kullandı.

Hunter Biden, tarafsız bir soruşturmanın vergi işlerini ''yasal ve gereğine uygun şekilde'' hallettiği sonucuna ulaşacağından emin olduğunu belirtti.
Biden'ın geçiş ekibi ise soruşturmaya ilişkin, ''Joe Biden'ın oğluyla gurur duyduğu'' açıklamasını yaptı.

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Hunter Biden, seçim sürecinde sık sık Cumhuriyetçilerin hedefi haline gelmiş, Joe Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

(AA)

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