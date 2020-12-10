Seçilmiş Başkan Biden’ın Oğluna Soruşturma

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre seçilmiş başkan ilan edilen Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında federal soruşturma başlatıldı. Hunter Biden, Delaware Başsavcısı’nın ofisi tarafından başlatılan soruşturmada vergilerinin inceleme altına alındığını bildirdi.

Hunter Biden yaptığı açıklamada ‘‘Bu konuyu çok ciddiye alıyorum, ancak bu konunun profesyonel biçimde tarafsız olarak incelenmesinin vergi meselelerimi profesyonel vergi danışmanlarının katkısıyla ne kadar yasal ve uygun biçimde ele aldığımı göstereceğine olan güvenim tam’’ dedi.

Başkan Donald Trump ve müttefikleri, Hunter Biden’ı uzun zamandır siyasi bağlantılarından fayda sağlamakla suçluyordu ve Hunter Biden’ın babası Joe Biden başkan yardımcısı olduğu ve Obama yönetiminin doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini yönettiği dönemde Ukrayna’da yürüttüğü çalışmalarıyla ilgili yolsuzluk suçlamaları yapıyordu.

Joe Biden’ın kabinesinde yer alacak yeni Adalet Bakanı, 20 Ocak’ta Biden görevi devraldığı sırada hala devam etmesi durumunda oğlunun soruşturmasının da başına gelebilecek.