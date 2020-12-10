Seçilmiş Başkan Biden’ın Oğluna Soruşturma

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre seçilmiş başkan ilan edilen Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında federal soruşturma başlatıldı. Hunter Biden, Delaware Başsavcısı’nın ofisi tarafından başlatılan soruşturmada vergilerinin inceleme altına alındığını bildirdi.
Hunter Biden yaptığı açıklamada ‘‘Bu konuyu çok ciddiye alıyorum, ancak bu konunun profesyonel biçimde tarafsız olarak incelenmesinin vergi meselelerimi profesyonel vergi danışmanlarının katkısıyla ne kadar yasal ve uygun biçimde ele aldığımı göstereceğine olan güvenim tam’’ dedi.
Başkan Donald Trump ve müttefikleri, Hunter Biden’ı uzun zamandır siyasi bağlantılarından fayda sağlamakla suçluyordu ve Hunter Biden’ın babası Joe Biden başkan yardımcısı olduğu ve Obama yönetiminin doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini yönettiği dönemde Ukrayna’da yürüttüğü çalışmalarıyla ilgili yolsuzluk suçlamaları yapıyordu.
Joe Biden’ın kabinesinde yer alacak yeni Adalet Bakanı, 20 Ocak’ta Biden görevi devraldığı sırada hala devam etmesi durumunda oğlunun soruşturmasının da başına gelebilecek.
Joe Biden’ın geçiş süreci ekibinden yapılan açıklamada Biden’ın “son aylarda yapılan saldırılarla mücadele ettiği ve bunlardan daha güçlenerek çıktığı için oğluyla büyük gurur duyduğu” kaydedildi.
Hunter Biden’ın avukatıysa henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.
Hunter Biden, babasının başkan yardımcısı olduğu dönemde yedek subay olarak göreve başladığı donanmadan kokain kullandığının tespit edilmesi üzerine ihraç edilmişti. Daha sonra madde bağımlılığıyla yıllar süren bir mücadeleye girmişti.
Hunter Biden ayrıca 2014 yılında Ukrayna enerji şirketi Burisma’nın yönetim kuruluna girmiş, bu durum Joe Biden’ın ABD’nin Ukrayna politikasında söz sahibi olması nedeniyle çıkar çatışmasına neden olduğu tartışmalarına yol açmıştı.
Cumhuriyetçiler’in liderliğindeki bir Senato soruşturması ise Hunter Biden’ın çalışmalarından doğrudan etkilenen bir politika tespit edememişti.