HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Seçilmiş Başkan Biden’ın Oğluna Soruşturma

Seçilmiş Başkan Biden’ın Oğluna Soruşturma

10.12.2020 02:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Seçilmiş Başkan Biden’ın Oğluna Soruşturma

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre seçilmiş başkan ilan edilen Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında federal soruşturma başlatıldı. Hunter Biden, Delaware Başsavcısı’nın ofisi tarafından başlatılan soruşturmada vergilerinin inceleme altına alındığını bildirdi

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre seçilmiş başkan ilan edilen Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında federal soruşturma başlatıldı. Hunter Biden, Delaware Başsavcısı’nın ofisi tarafından başlatılan soruşturmada vergilerinin inceleme altına alındığını bildirdi.

Hunter Biden yaptığı açıklamada ‘‘Bu konuyu çok ciddiye alıyorum, ancak bu konunun profesyonel biçimde tarafsız olarak incelenmesinin vergi meselelerimi profesyonel vergi danışmanlarının katkısıyla ne kadar yasal ve uygun biçimde ele aldığımı göstereceğine olan güvenim tam’’ dedi.

Başkan Donald Trump ve müttefikleri, Hunter Biden’ı uzun zamandır siyasi bağlantılarından fayda sağlamakla suçluyordu ve Hunter Biden’ın babası Joe Biden başkan yardımcısı olduğu ve Obama yönetiminin doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini yönettiği dönemde Ukrayna’da yürüttüğü çalışmalarıyla ilgili yolsuzluk suçlamaları yapıyordu.

Joe Biden’ın kabinesinde yer alacak yeni Adalet Bakanı, 20 Ocak’ta Biden görevi devraldığı sırada hala devam etmesi durumunda oğlunun soruşturmasının da başına gelebilecek.

Joe Biden’ın geçiş süreci ekibinden yapılan açıklamada Biden’ın “son aylarda yapılan saldırılarla mücadele ettiği ve bunlardan daha güçlenerek çıktığı için oğluyla büyük gurur duyduğu” kaydedildi.

Hunter Biden’ın avukatıysa henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.

Hunter Biden, babasının başkan yardımcısı olduğu dönemde yedek subay olarak göreve başladığı donanmadan kokain kullandığının tespit edilmesi üzerine ihraç edilmişti. Daha sonra madde bağımlılığıyla yıllar süren bir mücadeleye girmişti.

Hunter Biden ayrıca 2014 yılında Ukrayna enerji şirketi Burisma’nın yönetim kuruluna girmiş, bu durum Joe Biden’ın ABD’nin Ukrayna politikasında söz sahibi olması nedeniyle çıkar çatışmasına neden olduğu tartışmalarına yol açmıştı.

Cumhuriyetçiler’in liderliğindeki bir Senato soruşturması ise Hunter Biden’ın çalışmalarından doğrudan etkilenen bir politika tespit edememişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Joe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladıJoe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladı
85 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!85 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...

Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı' genelgesi

İbrahim Kalın: Bizim için hayal kırıklığı

İbrahim Kalın: Bizim için hayal kırıklığı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Diğer Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten koronavirüs çağrısı: Tereddüt etmem

Guterres'ten koronavirüs çağrısı: Tereddüt etmem

Joe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladı

Joe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladı

Putin bizzat yönetti! Rusya'dan balistik füze tatbikatı

Putin bizzat yönetti! Rusya'dan dev tatbikat

Fransa hükümeti Müslümanları hedef alan yasa tasarısını kabul etti

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Koronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansı siber saldırıya uğradı

Koronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansına saldırı

Ukrayna’da küçük uçak düştü : 1 ölü

Ukrayna’da küçük uçak düştü : 1 ölü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.