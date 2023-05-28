SEÇİM 2023: Mükerrer oy nedir, cezası ne? Mükerrer oy kullanınca ne olur?

Mükerrer oy ile ilgili aramalar oy kullanma süresinin bitimine az bir vakit kala yoğunlaştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) konuya dair açıklamalarda bulundu. Mükerrer oy kullanan seçmenler ile ilgili cezai işlem uygulanıyor. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de mükerrer oy iddiaları gündeme geldi. İşte konuya dair detaylar...

MÜKERRER OY NEDİR, CEZASI NE?

Mükerrer kelimesi sözlükte tekrarlanmış, yinelenmiş anlamlarına geliyor. Mükerrer oy ise bir seçmenin seçimde birden fazla kere oy kullanması anlamını ifade etmektedir.

Türk Ceza Hukuku'ndaki 298 sayılı kanun kapsamında, “mükerrer oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimse, başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimsenin, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı” belirtiliyor.

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OY PUSULASI FOTOĞRAFI PAYLAŞMAK YASAK MI?

8 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 18'inci maddesinde bu durum için şöyle deniliyor:

"Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir."



