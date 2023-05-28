HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SEÇİM 2023: Mükerrer oy nedir, cezası ne? Mükerrer oy kullanınca ne olur?

SEÇİM 2023: Mükerrer oy nedir, cezası ne? Mükerrer oy kullanınca ne olur?

28.05.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mükerrer oy cezası, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleriyle birlikte merak konusu oldu. Mükerrer oy kullandığı tespit edilen seçmenlere ne ceza verildiği de merak edilen bir diğer konu oldu. Türkiye, 81 ilde kurulan sandıklarla bugün 13. Cumhurbaşkanını seçiyor. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başladı, 17.00'da sona erecek. Peki, Mükerrer oy nedir, cezası ne? Mükerrer oy kullanınca ne olur? Ayrıntılar haberimizde...

SEÇİM 2023: Mükerrer oy nedir, cezası ne? Mükerrer oy kullanınca ne olur?

Mükerrer oy ile ilgili aramalar oy kullanma süresinin bitimine az bir vakit kala yoğunlaştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) konuya dair açıklamalarda bulundu. Mükerrer oy kullanan seçmenler ile ilgili cezai işlem uygulanıyor. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de mükerrer oy iddiaları gündeme geldi. İşte konuya dair detaylar...

MÜKERRER OY NEDİR, CEZASI NE?

Mükerrer kelimesi sözlükte tekrarlanmış, yinelenmiş anlamlarına geliyor. Mükerrer oy ise bir seçmenin seçimde birden fazla kere oy kullanması anlamını ifade etmektedir.

secim-2023-2044506

Türk Ceza Hukuku'ndaki 298 sayılı kanun kapsamında, “mükerrer oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimse, başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimsenin, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı” belirtiliyor.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OY PUSULASI FOTOĞRAFI PAYLAŞMAK YASAK MI?

8 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 18'inci maddesinde bu durum için şöyle deniliyor:

indir

"Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de tepki çeken olay!Rize'de tepki çeken olay!
Özdağ'dan Taksim'deki o görüntülere tepkiÖzdağ'dan Taksim'deki o görüntülere tepki
Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'

En Çok Okunan Haberler

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.