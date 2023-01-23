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Seçim 2023 ne zaman, hangi gün yapılacak? Net seçim tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

23.01.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçim tarihi için çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Peki, seçim 2023 ne zaman, hangi gün yapılacak?

Seçim 2023 ne zaman, hangi gün yapılacak? Net seçim tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Seçimin ne zaman yapılacağı merka ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihi ile ilgili “Resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var." dedi ve 14 Mayıs tarihine işaret etti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması:
"Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Bu güncelleme ile birlikte bu adımı attık ve Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey'le bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki 'Zaman kaybına tahammül yok. Bunun için öyle incelemeler yaptık ki herkesin yaz tatiliyle ilgili durumlarını tutun, Karadeniz'de çay, fındık vesaire bütün bunların gidişlerini tutun bütün değerlendirmeleri yaparak herhangi bir sıkıntıya, KPSS vesaire...

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Bütün bu ayrıntıları masaya yatırdık ve adımı da buna göre atalım dedik. Hele hele öğrencilerimizin durumları bizim için çok önemli. Bu adımı da atarak kararı buna göre verdik ama resmi olarak cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu ama biz kararımızı inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız."

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU!

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, merakla beklenen seçim tarihleri konusu hakkında:

-"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük." dedi.

Bu açıklama ile seçimlerin yapılacağı net tarih 14 Mayıs 2023 Pazar günü oldu.

Erdoğan sözlerine, "Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız." diyerek devam etti.

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