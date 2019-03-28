Seçim afişini sökmeye çalışanları engelleyen kadının iş yeri işaretlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu seçim afişini sökmeye çalışan gençleri engellediği gerekçesiyle dükkanının duvarının boyayla işaretlendiğini ileri süren kadın, jandarmaya şikayetçi oldu.

İlçeye bağlı kırsal Göbül Mahallesi'nde kahvehane işleten Fatma Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki gün iki gencin, partilerinin mahalledeki aday tanıtım toplantısı öncesi bazı yerlere parti bayrakları asmak istediğini söyledi.

Köy meydanında kahvehanesinin önündeki direğe bayrak asmak isteyen gençlerin, Erdoğan ile Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu afişleri sökmeye çalıştığını gördüğünü belirten Güven, Erdoğan'ın bu ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu söyleyerek, onlara müdahale ettiğini öne sürdü.

Güven, gençlerle arasında çıkan tartışmanın, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle bittiğini ve daha sonra bu kişilerin başka yerlere bayrak astığını, ardından aday tanıtım toplantısının yapıldığını dile getirdi.