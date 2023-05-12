'Seçim akşamı sokağa çıkmayın' sözleri çok konuşulmuştu! Kılıçdaroğlu 14 Mayıs uyarısına açıklık getirdi: Duruma derhal müdahil olacaklar

Seçim için artık son 48 saate girildi. Son hafta seçim sürecinin en hareketli günlerini yaşadı. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi pazar günü akşam ortaya çıkacak sonuçları nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim akşamı ve sandık güvenliğiyle ilgili "Sandıkların başında seçmenler, görevlilerimiz, avukatlar, sandık görevlileri olacak. Herhangi bir sorun çıktığında avukatlar duruma derhal müdahil olacak" açıklamasında bulundu. Öte yandan kazanması durumunda dış politikanın 180 derece değişeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Rusya ile kavgalı, kötü ilişkilerimiz olmayacak" dedi. Kılıçdaroğlu'nun seçimler için "Yüzde 100 1. tur" vurgusu da dikkat çekti.

"SİLAHLI EKİPLER ALANLARA ÇIKABİLİR, TAŞKINLIK YAPABİLİR"

BirGün'den Doğan Tılıç'a konuşan Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği ve seçimi kazanması durumuna ilişkin öngörülerini şu sözlerle paylaştı:

"Kaybedecekler ve bırakıp gidecekler. Şundan herkes emin olsun; 1.5 yıldır sandıkların güvenliği için çalışıyoruz. 1.5 yıldır sandıklarda görev alacak kişileri eğitiyoruz. Bu konuda herkes emin olsun.

İkincisi, sokağa çıkılmasın sözlerim net anlaşılsın. Kimse zafer kutluyoruz diyerek taşkınlık yapmak için çıkmasın diyorum. Ama sandıklara sahip çıkmak her bireyin görevi. Okulda sandıkların başında olacaklar, oylarını kullanan vatandaşlar olacak… Onlar olacak, bizim görevlilerimiz olacak, avukatlar olacak, sandık görevlileri olacak. Herhangi bir sorun çıktığında avukatlar duruma derhal müdahil olacak. Bütün bunların hepsinin alt yapısı hazırlandı.

Bazı kendini bilmez veya iktidar destekli silahlı ekipler alanlara çıkabilirler, taşkınlık yapabilirler. Vatandaşların bunlardan kaçınmaları gerekiyor, tahriklere kapılmamaları gerekiyor."

"YÜZDE 100 1. TURDA KAZANACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu "Kazanacağınıza inanıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Yüzde 80 değil, yüzde 100 1. turda kazanacağız. Halkın sağduyusu ikinci tura izin vermeyecek. Türkiye’nin sorunlarının bir gün bile gecikmeye tahammülü yok.

15 Mayıs’tan itibaren, ilk günden itibaren bazı şeyleri hissedecekler. İklim değişecek. Hoşgörü ve bahar havası olacak. Demokrasi soluyacaklar. Beni, bizi rahatlıkla eleştirebilecekler. İlk günden itibaren… Gençler beni eleştiren tweetleri korkmadan atacaklar. Eleştirilerin eleştirenleri cezalandırma vesilesi olmadığını, yargılanma, gözaltına alınma, sabaha karşı kapıya polis gelmesi vesilesi olmadığını görecekler.

İlk günden, karşılarında eleştiriyi dinleyen ve ondan yararlanmaya çalışan bir Cumhurbaşkanı görecekler. Kimse konuşmaktan korkmayacak, birisiyle konuşurken kuşkuyla sağa sola bakmayacak. Telefonda rahatlıkla istediğini söyleyecek.

Sonra, derhal bir savurganlığı önleme genelgesi yayınlayacağız. Herkes bunu anlayacak. Hangi alanlarda nasıl savurganlık var ve biz bunları nasıl engelliyoruz görecekler.

Üçüncüsü iş dünyasına ve insanlara, Türkiye’ye ve dışarıya güven vereceğiz. Buranın bir hukuk devleti olduğunu, ihale yasalarının günden güne değişmediğini, mahkemelerin adalet dağıttığını, burada sadece hukukun işlediğini göstereceğiz. Vereceğimiz güven faiz oranlarını düşürecek ve bizim en büyük tasarrufumuz da orada olacak. Çünkü faize çok büyük paralar ödeniyor, güven sağlandığında faiz düşüyor. Büyük kayıp buradan oluyor. Bunun sonucunu belki ilk 10 günde değil ama birkaç ay içinde göreceğiz. 6 ay içinde Türkiye rahat bir nefes alacak."

"AB İLE VİZE SORUNUNU 3 AYDA ÇÖZECEĞİZ"

Dış politika 180 derece değişecek. İç politikada tüketilen bir konu olmaktan çıkacak. Erdoğan’ın dış politikası Türkiye’yi dünyada yalnızlaştırdı. Artı, Türkiye gerçekten de izlediği dış politikayla hem ekonomide, hem saygınlıkta ciddi kayıplara uğradı. Biz Türkiye’yi yeniden “Yurtta barış dünyada barış” eksenine oturtacağız. Yönünü evrensel demokrasi değerlerine, uluslararası hukuka dönmüş bir Türkiye olacak. AIHM kararlarına uyan, AB ile ilişkilerini düzelten bir Türkiye olacak. 3 ay içinde Avrupa Birliği ile olan vize sorununu çözeceğiz. Bunu yükümlülüklerimizi yerine getirerek, görevlerimizi yaparak gerçekleştireceğiz. Biz yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz ve onlar da vizeyi kaldıracaklar.

"RUSYA İLE KÖTÜ İLİŞKİLERİMİZ OLMAYACAK"

Rusya ile ilişkilerimiz elbette köklü komşuluk ilişkileri… İlişkilerimizin dayandığı bir gelenek ve tarih var. Bizim iş insanlarının orada büyük yatırımları var, Rusya’nın burada var, milyonlarca turist geliyor. Oraya ciddi ihracatımız var. Kimse bizim iktidarımızda Rusya ile ilişkilerin bozulacağını düşünmesin. Rusya ile kavgalı, kötü ilişkilerimiz olmayacak. Biz hiçbir komşumuzla kavga etmek istemiyoruz.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

