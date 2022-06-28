HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Seçim anket sonuçlarında sürpriz üstüne sürpriz! Ne Ekrem İmamoğlu ne de Kemal Kılıçdaroğlu...

Seçim anket sonuçlarında sürpriz üstüne sürpriz! Ne Ekrem İmamoğlu ne de Kemal Kılıçdaroğlu...

28.06.2022 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye seçim iklimine girerken anket firmaları da yaptıkları çalışmaların sonuçlarını bir bir açıklamaya başladı. SONAR firması, son yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Millet İttifakı'nın adayı üzerindeki tartışmalar sürerken anketteki sonuç dikkat çekti. Ne Mansur Yavaş ne Meral Akşener ne de Ekrem İmamoğlu...

Seçim anket sonuçlarında sürpriz üstüne sürpriz! Ne Ekrem İmamoğlu ne de Kemal Kılıçdaroğlu...

İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? SONAR anket firması yaptığı çalışmanın sonuçlarını duyurdu. Son dakika haberine göre anket sonucunda bir numarada Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Kararsız ve cevapsızlar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, %40.2 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise %4.3'te kaldı.

32.1

HEPSİNİ BİR BİR GERİDE BIRAKTI! KILIÇDAROĞLU %4.3'Ü GEÇEMEDİ

SONAR tarafından yapılan ankete göre Cumhurbaşkanlığı için bir numarada çıkan isim Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, en yakın rakibi Mansur Yavaş'ın önünde yer aldı. Yavaş'ın oy oranı %17.8 olarak belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

MANSUR YAVAŞ'TAN SONRA AKŞENER...

Meral Akşener bu ankette %10.4 oy alırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, %10.1 oranında oy aldı. Selahattin Demirtaş %4.6 oy alırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise %4.3'te kaldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye %2.2 oy çıkarken Muharrem İnce %2.1, Ali Babacan %1.7, Fatih Erbakan %1.6, Ümit Özdağ %1.4 oranında oy aldı. CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan da %1.2 oy aldı.

Mansur Yavaş: 5 günde, bir yılda düşen yağış miktarının yarısı kadar yağış aldık - Politika - Ankara -

BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

Yine SONAR'ın anketine göre AK Parti'nin oyu %32.3 olurken CHP'nin oyu %23.1 olarak açıklandı. İYİ Parti %19 oy alırken HDP %7.5, MHP de %7.1 oy aldı.

32.3

Son dakika: Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişine izin verilmedi! 'Mayın' polemiği sonrası flaş kararSon dakika: Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişine izin verilmedi! 'Mayın' polemiği sonrası flaş karar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmi Gazete'de yayımlandı! İki ülkenin büyükelçisi değiştiResmi Gazete'de yayımlandı! İki ülkenin büyükelçisi değişti
Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!
'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi! 'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi!
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!

Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

Asgari ücrette kritik gelişme! Tarih belli oldu

Asgari ücrette kritik gelişme! Tarih belli oldu

Ani bir kararla veda etmişti! Yerine sürpriz bir isim geldi!

Ani bir kararla veda etmişti! Yerine sürpriz bir isim geldi!

Kurbanlarını yedi! Belgeseli yapılıyor...

Kurbanlarını yedi! Belgeseli yapılıyor...

Dev anketten çarpıcı sonuçlar! Fark açılıyor mu?

Dev anketten çarpıcı sonuçlar! Fark açılıyor mu?

İlginizi Çekebilir

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.