HABER

Seçim anketi: AfD Almanya’nın doğusunda birinci parti

05.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

Seçim anketi, eyalet seçimlerine geri sayımın başladığı Doğu Almanya’da sağ popülist AfD’nin birinci parti haline geldiğini gösteriyor.

Seçim anketi: AfD Almanya’nın doğusunda birinci parti

Sağ popülist AfD’yi Doğu Almanya’da birinci parti konumunda gösteren seçim anketi endişeleri artırdı.

Bild am Sonntag gazetesi tarafından yayımlanan Emnid Araştırma şirketinin seçim anketi, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oylarını artırdığını ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre AfD yüzde 23 oy oranıyla Almanya’nın doğusundaki en güçlü parti konumunda.

Bunu yüzde 22 ile Başbakan Angela Merkel’ın merkez sağ partisi Hristiyan Demokrat Parti (CDU), yüzde 14 ile Sol Parti, yüzde 13 ile Yeşiller ve yüzde 11 ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) izliyor.

Almanya’nın batı eyaletlerinde ise anket sonuçları farklı bir siyasi tablo ortaya koyuyor. Buna göre Hristiyan Demokrat Birlik partisi yüzde 27 ile birinci parti konumunda. Bunu yüzde 25 ile Yeşiller, yüzde 13 ile Sosyal Demokrat Parti izliyor. Seçimler olması halinde AfD’nin Batı Almanya’da alacağı oy oranı ise yüzde 12.

AfD'ye tepki

AfD’nin birinci parti göründüğü Doğu Almanya’da eyalet seçimlerine geri sayım başladı. 1 Eylül’de Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde, 27 Ekim’de ise Thüringen eyaletinde seçimler yapılacak.

Anketin sonuçları, demokratik merkez partileri için endişeye yol açtı.

Saksonya Eyaleti'nin CDU'lu başbakanı Michael Kretschmer ile Brandenburg Eyaleti’nin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakanı Dietmar Woidke AfD’ye sert çıktılar.

Kretschmer, Focus dergisinin internet sayfasına yaptığı açıklamada, AfD’li siyasetçilerin “av mevsimi başladı” sözleriyle seçim kampanyalarını yürüttüklerini ve kendinden olmayanları “vatan haini” olmakla suçladıklarını söyleyerek, bu parti ile bir koalisyon hükümeti için iş birliği yapmayacaklarını yineledi.

Brandenburg’un SPD’li başbakanı Woidke ise Almanya’nın birleşmesinin ardından pek çok sorunun arzu edildiği ölçüde çözüme kavuşturulamadığını ancak bunlara AfD’nin popülist söylemlerinin de yanıt vermediğini savundu.

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Annalena Baerbock da Bild am Sonntag gazetesine yaptığı değerlendirmede, AfD’nin ihmal edilen Doğu Almanya’da oluşan siyasi boşluğu nefret söylemleriyle doldurmaya çalıştığına dikkat çekti.

Yeşiller partili siyasetçi, bu ihmale son verilerek, toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına daha somut çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.

AFP/DA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERCanlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!Canlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!
Almanya'dan çok önemli karar: Yer almayacağızAlmanya'dan çok önemli karar: Yer almayacağız
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Amerika ve İngiltere'yi Eleştirdiİran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Amerika ve İngiltere'yi Eleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Komedyen' Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor!

'Komedyen' Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor!

Almanya'dan çok önemli karar: Yer almayacağız

Almanya'dan çok önemli karar: Yer almayacağız

Rus hava sahasında Türkiye'ye yeni görev

Rus hava sahasında Türkiye'ye yeni görev

Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

Neler oluyor? Tüm ülke karanlığa gömüldü

Neler oluyor? Tüm ülke karanlığa gömüldü

Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü

Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.