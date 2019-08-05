Seçim anketi: AfD Almanya’nın doğusunda birinci parti

Sağ popülist AfD’yi Doğu Almanya’da birinci parti konumunda gösteren seçim anketi endişeleri artırdı.

Bild am Sonntag gazetesi tarafından yayımlanan Emnid Araştırma şirketinin seçim anketi, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oylarını artırdığını ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre AfD yüzde 23 oy oranıyla Almanya’nın doğusundaki en güçlü parti konumunda.

Bunu yüzde 22 ile Başbakan Angela Merkel’ın merkez sağ partisi Hristiyan Demokrat Parti (CDU), yüzde 14 ile Sol Parti, yüzde 13 ile Yeşiller ve yüzde 11 ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) izliyor.

Almanya’nın batı eyaletlerinde ise anket sonuçları farklı bir siyasi tablo ortaya koyuyor. Buna göre Hristiyan Demokrat Birlik partisi yüzde 27 ile birinci parti konumunda. Bunu yüzde 25 ile Yeşiller, yüzde 13 ile Sosyal Demokrat Parti izliyor. Seçimler olması halinde AfD’nin Batı Almanya’da alacağı oy oranı ise yüzde 12.

AfD'ye tepki

AfD’nin birinci parti göründüğü Doğu Almanya’da eyalet seçimlerine geri sayım başladı. 1 Eylül’de Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde, 27 Ekim’de ise Thüringen eyaletinde seçimler yapılacak.