Anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

ASAL Araştırma & Danışmanlık şirketi son yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. 15-18 Mart tarihleri arasında 28 ilde yürütülen ankete 1580 kişi katıldı. Anket sonuçlarından vatandaşların Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının en büyük sorun olduğu konusunda hemfikir olduğu görüldü. Vatandaş sorunun çözümü için ise tek bir lidere işaret ediyor.

Ankette vatandaşlara "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusu yöneltildi. Anket sonucuna göre vatandaşların soruya verdiği yanıt oranları şu şekilde:

Ekonomik sıkıntılar: %72,1

İşsizlik: %9,5

Diğer: 5,5

Eğitim: %5,3

Adalet: 4,5

Covid-19: 3,1

Ankette katılımcılara "Türkiye'nin sorunlarını hangi lider çözer" sorusu da soruldu. Soruya verilen yanıtlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer liderler ile arasında açık ara fark olduğu görüldü. Vatandaşların soruya verdiği yanıtların oran sıralaması şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %26,5

Hiçbiri/Fikrim yok: %25,4

Kemal Kılıçdaroğlu: %19.2

Meral Akşener: %7.5

Selahattin Demirtaş: %5.6

Mansur Yavaş: %3.8

Ekrem İmamoğlu: %3.2

Devlet Bahçeli: %2.9

Ali Babacan: %2.7

Ahmet Davutoğlu: %1.2

Diğer: %2.0



