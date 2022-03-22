HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

Anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

22.03.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye seçim anketlerini ilgiyle takip ederken ASAL tarafından yapılan mart ayı anketinin sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre vatandaşlar Türkiye'deki en büyük sorunun ekonomi alanında yaşanan sıkıntılar olduğunu düşünüyor. Ankette 'Sorunu kim çözer' sorusu da yöneltilirken birinci çıkan lider ile diğer siyasi liderler arasındaki fark dikkat çekti.

Anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

ASAL Araştırma & Danışmanlık şirketi son yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. 15-18 Mart tarihleri arasında 28 ilde yürütülen ankete 1580 kişi katıldı. Anket sonuçlarından vatandaşların Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının en büyük sorun olduğu konusunda hemfikir olduğu görüldü. Vatandaş sorunun çözümü için ise tek bir lidere işaret ediyor.

Ankette vatandaşlara "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusu yöneltildi. Anket sonucuna göre vatandaşların soruya verdiği yanıt oranları şu şekilde:

  • Ekonomik sıkıntılar: %72,1
  • İşsizlik: %9,5
  • Diğer: 5,5
  • Eğitim: %5,3
  • Adalet: 4,5
  • Covid-19: 3,1

Ankette katılımcılara "Türkiye'nin sorunlarını hangi lider çözer" sorusu da soruldu. Soruya verilen yanıtlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer liderler ile arasında açık ara fark olduğu görüldü. Vatandaşların soruya verdiği yanıtların oran sıralaması şöyle:

  • Recep Tayyip Erdoğan: %26,5
  • Hiçbiri/Fikrim yok: %25,4
  • Kemal Kılıçdaroğlu: %19.2
  • Meral Akşener: %7.5
  • Selahattin Demirtaş: %5.6
  • Mansur Yavaş: %3.8
  • Ekrem İmamoğlu: %3.2
  • Devlet Bahçeli: %2.9
  • Ali Babacan: %2.7
  • Ahmet Davutoğlu: %1.2
  • Diğer: %2.0

321

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars, Kastamonu ve Ordu'da yarın okullar tatil mi?Kars, Kastamonu ve Ordu'da yarın okullar tatil mi?
Uzman çavuşun saldırısına uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişmeUzman çavuşun saldırısına uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme
Arkeoloji Müzesi Müdürü ve yardımcısı tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındıArkeoloji Müzesi Müdürü ve yardımcısı tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Zelenskiy'e suikast son anda önlendi!

Zelenskiy'e suikast son anda önlendi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.