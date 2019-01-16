Seçim anketinde yüzde 70 çıktı! AK Parti'den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu

Türkiye'nin ilk başörtülü kadın belediye başkanı olarak bilinen ve AK Parti’den geçtiğimiz dönem Keban Belediye Başkanı seçilen Fethiye Atlı, 2019 yerel seçimleri için aday gösterilmedi. Başkan Atlı bunun üzerine hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı hem de bağımsız aday olarak seçimlere girmeye karar verdiğini bildirdi.

İHA muhabirine telefonda bilgi veren Belediye Başkanı Fethiye Atlı, “Her zaman reisimizin yanındayım. O bizim başımızın tacı. Partime kırgınlığım ve küskünlüğüm yok. Sadece alınan karara üzüldüm. Keban’da yapılan ankette yüzde 70 halk oylamasına rağmen aday gösterilmedim. Bundan dolayı üzüldüm. Bağımsız aday olmayı vatandaşların isteği üzerine oldum. Cumartesi’den beri beni arıyorlar. Ailem ve çevrem destek olacağını söyledi. Başka partiden de teklif geldi ama kabul etmedik. Allah’ın yardımı ve Keban halkını desteği ile kazanacağız. Gönül isterdi ki yine partimden devam edeyim ama olmadı. Hemşehrilerimi kırmayarak onların kararı ile aday oldum. İnşallah sonu hayırlı olur” dedi.

İHA

