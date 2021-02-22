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Seçim barajında gündem yaratacak değişiklik! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

22.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Seçim barajında gündem yaratacak değişiklik! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası taslağında sona gelindi. Taslağa göre ülke genelinde seçim barajı yüzde 7'ye düşerken, ittifaklar için seçim barajı yüzde 14'e yükselecek.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler ve Seçim Yasası taslağı çalışmalarında sona gelindi. Komisyon çalışmalarını tamamlayıp teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Sabah'tan Eda Işık'ın haberine göre bu çalışmayla hem ittifak hem de ülke genelindeki seçim barajlarında değişiklik öngörülüyor. Taslağa göre ülke genelinde seçim barajı yüzde 7'ye düşerken, ittifaklar için seçim barajı yüzde 14'e yükselecek.

BAHÇELİ VE AKŞENER'DEN SEÇİM BARAJI AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçim barajı makul düzeye indirilmeli ve siyasi partilerin ittifak kurması halinde de uygulanmalıdır. Mahalli idareler seçim sistemi, sisteme uygun hale getirilmelidir. Milletvekili adaylığı ve belediye başkan adaylığı şartları gözden geçirilmelidir" açıklamasını yapmıştı.

Bahçeli'nin seçim barajı açıklaması sorulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yüzde 5'i biz de savunuyoruz ama Sayın Bahçeli kaça düşürmek istiyor, ne yapıyor onları bilmiyorum." diye konuşmuştu.

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SEÇİM BARAJI YÜZDE 10

Türkiye'de şu an itibariyle seçim barajı yüzde 10 olarak kabul edilirken, erken seçim için ısrar eden ana muhalefet partisi CHP'nin nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu oldu.


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