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Seçim bitti, bayraklar müdüre kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:53 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, seçimlerin bitmesiyle partilerin astığı Türk bayraklarını toplayan müdür, okulunu bayraklarla süsledi.Demirci Mahallesi Şehit Himmet Aydın Okulu Müdürü Oktay Tüfekçi, 31 Mart seçimlerinde partiler tarafından kullanılan Türk bayraklarını seçim sonrası toplayarak, müdürlüğünü yaptığı okulun bahçesini bayraklarla donattı.Okul Müdürü Oktay Tüfekçi, ’’Okulumu hep Türk bayraklarıyla donatmak istiyordum.

Seçim bitti, bayraklar müdüre kaldı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, seçimlerin bitmesiyle partilerin astığı Türk bayraklarını toplayan müdür, okulunu bayraklarla süsledi.
Demirci Mahallesi Şehit Himmet Aydın Okulu Müdürü Oktay Tüfekçi, 31 Mart seçimlerinde partiler tarafından kullanılan Türk bayraklarını seçim sonrası toplayarak, müdürlüğünü yaptığı okulun bahçesini bayraklarla donattı.
Okul Müdürü Oktay Tüfekçi, ’’Okulumu hep Türk bayraklarıyla donatmak istiyordum. Seçimlerde partiler tarafından kullanılan bayrakları seçim sonrası topladım. Hepsini okulumuza getirip bayraklarımızla okulumuzu donattık. Bu sayede bayraklarımız gölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamayı hedefledik. 23 Nisan günü 4 okulla birlikte bayraklarımız gölgesinde bayramımızı kutlayacağız’’ dedi.

Seçim bitti, bayraklar müdüre kaldı

Seçim bitti, bayraklar müdüre kaldı

Seçim bitti, bayraklar müdüre kaldı

Seçim bitti, bayraklar müdüre kaldı

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