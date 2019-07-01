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Seçim bitti kavgası bitmedi: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, önceki gün park içerisinde silahların ve bıçakların kullanıldığı, 3 kişinin yaralandığı kavganın sebebi seçim sonuçları olduğu olduğu ortaya çıktı. Olaya karışarak gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Seçim bitti kavgası bitmedi: 7 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı içerisinde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga yaşanmıştı. Meydana gelen kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi bıçakla ve 1 kişi ise darp neticesi yaralanmış, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Konuyla ilgili olarak çalışmalar yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan Ö.Y, V.F.D., H.H.P., H.E., F.Y., S.P., ve M.K., yakalanarak gözaltına alındı.

7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınarak emniyette sorgulanan kişilerin Adıyaman’ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı Belde Belediye Başkanlığı seçimlerinden dolayı tartıştıklarını ve daha sonra kavga ettikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kavga

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