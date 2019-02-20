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Seçim bürosuna engelli rampası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

Adana'nın Çukurova ilçesinden Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı olan Milliyetçi Hareket Partisi eski il başkanı Yusuf Baş, seçim bürosuna engelliler için rampa yaptırdı.

Adana'nın Çukurova ilçesinden Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı olan Milliyetçi Hareket Partisi eski il başkanı Yusuf Baş, seçim bürosuna engelliler için rampa yaptırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyaret ettiği seçim bürosunun diğer adaylara örnek olmasını istedi.
Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş, engellilerin de seçim bürosuna elip, gidebilmesi için rampa yaptırdı. Adana'da bir ilke imza attıklarını, bunun da kendilerinin asli görevi olduğunu söyleyen Baş, Bunu siyasi bir malzeme olarak asla düşünmedik. Ben seçim ofisimizi açma hazırlığı yaparken arkadaşlarımıza şunu söyledim; 'Engelli vatandaşlarımız da bizi ziyaret etmek isteyebilir ve bundan dolayı mutlaka ofisimizin önüne bir engelli rampası yapalım'. Adana'da bir ilki başlatarak, diğer partiden adaylarımıza da örnek olalım. Onların da seçim ofislerinde engelli rampası yapmasını tavsiye ediyorum. Allah nasip ederse belediye başkanı olduğumda da engelli vatandaşlarımıza hizmetleri sürdüreceğiz dedi.
HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYILZ
Engelilere bir sadaka kültürüyle yaklaşmak gerektiğine dikkat çeken Baş, şunları söyledi
Hepimiz birer engelli adayıyız. Kapımız sonuna kadar onlara açık olacak. Bütün problemleri bizim için baş tacıdır. Onların hayatını kolaylaştıracak her türlü projemiz hazır. Projelerimiz arasında özellikle 'Engelli Akıllı Parkı' olacak. Engelli çocukların aileleri gönül rahatlığıyla çocuklarının parkta eğlenmesini izleyecek. Çocuğum salıncaktan düşer mi korkusunu yaşamayacak. Orada çalışanlarımız onlara sürekli yardımcı olacak.
Kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da seçim bürosunu ziyaret ederek, diğer adaylara da örnek olmasını istedi.

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