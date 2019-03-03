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Seçim bürosuna taşlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

Silivri’de Cumhur İttifakı’nın seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırı yapıldı.

Silivri’de Cumhur İttifakı’nın seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırı yapıldı. Olayda seçim irtibat bürosunun camları kırıldı.
Olay, Silivri Yeni Mahalle Sarıkamış Sokak’ta meydana geldi. Cumhur İttifakı’nın açmış olduğu seçim irtibat ofisi, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce taşlı saldırıya maruz kaldı. Olayda seçim ofisinin camları kırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Seçim ofisine gelen Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz, saldırıya tepki göstererek, “Seçim bürosuna yapılan saldırıyı gerçekleştirenler yargı önünde hesap verecek” dedi.

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