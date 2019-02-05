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Seçim bürosunun açılışında "Sayın Öcalan" deyince gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde HDP’nin seçim bürosunun açılışında Belediye Eş Başkan Adayı Narin Gezgör "Sayın Öcalan" deyince polisin gazlı müdahalesiyle karşılaştı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde HDP’nin seçim bürosunun açılışında Belediye Eş Başkan Adayı Narin Gezgör "Sayın Öcalan" deyince polisin gazlı müdahalesiyle karşılaştı. Konuşmasını yarıda kesip seçim bürosuna giren Gezgör, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) ilçe seçim bürosunun açılışı öncesi parti binasından seçim bürosuna yürümek isteyen kalabalığa polis izin vermedi. Bir süre sonra ara sokaklardan yürüyen kalabalık, seçim bürosunun önünde toplandı. Açılış öncesi belediye eş başkan adayları Mehmet Ali Kahraman ve Narin Gezgör konuşma yaptı. Kahraman’ın konuşmasının ardından Narin Gezgör mikrofonu eline alarak kalabalığa seslenmek istedi. Bir süre konuşmasını sürdüren Gezgör, “Kürt halk önderi Sayın Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılmasına dönük...” ifadelerini kullanınca polis gazla müdahale etti. Polisin müdahalesi sonucu kalabalık kısa sürede dağılırken seçim bürosuna sığınan Gezgör ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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