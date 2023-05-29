Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'

Türkiye, dün Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gitti. İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarıştığı seçim maratonunda en fazla oyu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

"İSTİFALARINI SUNDULAR"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında seçim sonrası CHP kulislerinde yaşananları aktardı. CHP MYK üyelerinin istifalarını Kılıçdaroğlu'na sunduğunu aktaran Canova, Kılıçdaroğlu'nun üyelere 'Bu gece için erken' dediğini aktardı.

"KENDİ DEĞİŞİMİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

İşte Canova'nın açıklamasından satır başları:

"CHP lideri edindiğim bilgilere göre 6 lider ile görüşmesinden önce de sonra da kurmayları detaylı olarak değerlendirmelerde bulundu. O değerlendirmeler sırasında MYK üyeleri istifalarını genel başkana sundu. Ancak Kılıçdaroğlu 'Bu gece için erken' dedi. Tekrar bir MYK ardından PM ve il başkanları ile toplantı yapacağını söyledi. 'En doğru kararı hep birlikte verelim' dedi.

CHP'de hızlı bir değerlendirme ve özeleştiri süreci olacak ona göre de yol haritası şekillenecek 'Seçimi kaybetmemiş gibi davranmayacağız, özeleştiri yapacağız ve kendi değişimimizi gerçekleştireceğiz' mesajları veriliyor.

"İLERİYE DÖNÜK BİR KARARI İFADE ETMİYOR"

İmamoğlu'nun değişim mesajı için de dün gece Kılıçdaroğlu ile uzun uzadıya görüşüp değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor. Dediğim gibi dün akşam Kılıçdaroğlu'nun konuşması ileriye dönük bir kararı ifade etmiyor diyen parti kurmayları CHP'de değişim mesajını dile getiriyor. Bu sabah itibariyle ancak bunun nasıl ve ne şekilde olacağını yapılacak değerlendirme toplantıları sonrası göreceğiz. Önce Meclis'te vekillerin yemin töreni var o beklenecek ertesi gün parti grubu şekillenecek. Bu dönem Grup Başkanlığını Özgür Özel'in yapması bekleniyor.

"YETKİ GENEL BAŞKANDA"

2022 Temmuz ayında yapılması gereken kurultay 1 yıl ertelenmişti. Şimdi kurultay için eğer olağanüstü çağrı ile toplanırsa il ve ilçe kongreleri yapılmayacak kısa sürede kurultay toplanacak. Olağanüstü çağrı yapma yetkisi genel başkanda. Olağanüstü olmazsa il ve ilçe kongreleri olacak Eylül gibi büyük kurultaya gidilecek."



