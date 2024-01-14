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Seçim gecesi gökyüzünde görüldü, ülke şokta! Tayvan'da yılbaşından beri her gün aynı manzara

14.01.2024 09:57 | Son Güncelleme:
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Tayvan dün başkanlık ve parlamento seçim sonuçlarının açıklanmasını beklerken bir anda tüm ülke gökyüzünde görülen balonu konuşmaya başladı. Sosyal medyanın da gündemine yerleşen o balonla ilgili Tayvan Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Seçim gecesi gökyüzünde görüldü, ülke şokta! Tayvan'da yılbaşından beri her gün aynı manzara

Bütün ülke seçim heyecanına kilitlenmişken gözler gökyüzüne çevrildi, Çin'e ait yüksek irtifa balonu seçim gecesine damgasını vurdu. Tayvan semalarında yılbaşından bu yana her gün rapor edilen balon uçuşları seçim gecesinde de devam etti.

ŞEHRİN YAKINLARINDA GÖRÜLDÜ

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, balonun, Ada'nın kuzey ucundaki Keelung şehrinin 75 deniz mili (138,9 kilometre) batısında 27 bin fitte tespit edildiği belirtildi.

Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçen balonun, Ada kıyısında Taipei'ye yakın bir hat üzerinde uçtuğu kaydedildi.

BALON UÇUŞLARI SEÇİMLER ÖNCESİNDE ARTMIŞTI

Tayvan'daki seçimler öncesinde Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının Ada çevresindeki uçuşlarının arttığı gözlenmişti.

Savunma Bakanlığın paylaşımlarında ilk kez anıldığı 17 Aralık 2023'ten bu yana Ada çevresinde tespit edilen yüksek irtifa balonlarının sayısı 38'e ulaştı.

Yılbaşından bu yana her gün en az bir Çin balonunun uçuşu rapor edildi.

Balonların elektronik istihbarat donanımlarını taşıdığından şüphelenilirken, uçuşların, Pekin yönetiminin seçim sürecinde anlık istihbarat toplama faaliyeti olabileceği görüşü dile getirilmişti.

Balonların Ada çevresinde varlık göstermesinin, Pekin'in, seçim sürecinde Tayvan halkını etkilemeye, egemenlik iddiasını vurgulamaya yönelik bir eylem olabileceği yorumu yapılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, balonların varlığına dair sorulara "durumdan haberdar olmadıkları, konunun dış ilişkilerle ilgisinin olmadığı" yanıtını vermişti.

BAŞKANLIK SEÇİMİNİ İKTİDAR PARTİSİNİN ADAYI LAİ CHİNG-TE KAZANDI

Tayvan'da seçim sonuçları da belli oldu. Merkezi Seçim Komisyonunun bildirdiği kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99,7'sinin açıldığı seçimde, oyların yüzde 40,5'ini alan Lai, ipi göğüsledi.

Lai'nin en yakın rakibi, ana muhalefetteki Milliyetçi Partinin (Koumintang/KMT) adayı Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih oyların yüzde 33,49'unu, Tayvan Halk Partisi (TPP) adayı Ko Wen-je ise yüzde 26,46'sını alabildi.

Lai, seçim zaferiyle DPP'yi iktidardaki üçüncü dönemine taşırken, Ada'da hükümetin gelecek 4 yıldaki lideri olacak.

Seçimde Başkan Yardımcısı adayı olarak Lai ile yarışan Tayvan'ın eski Washington Temsilcisi Hsiao Bi-khim de onun yardımcılığını üstlenecek.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İHTİLAF SÜRÜYOR

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

(AA)

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