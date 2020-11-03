Seçim Gecesi ve Sonrasında ABD'yi Neler Bekliyor?

Corona virüsü pandemisi, rekor sayıda erken kullanılan oy, erken kullanılan bu oyların sayımına ilişkin tutarsızlıklar ve halen devam eden hukuki mücadeleler, 2020 başkanlık seçimi sonucunu önceden tahmin etmeyi zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.

Çok sayıda Amerikalı seçmenin sandık başına giderken kafasını kurcalayan soru sadece Başkan Donald Trump'ın ikinci kez seçilip-seçilmeyeceği ya da Demokrat Partili rakibi Joe Biden tarafından yenilgiye uğratılıp-uğratılmayacağı değil, sonucun ne zaman belli olacağıyla da ilgili.

Son kamuoyu yoklamaları, ulusal anketlerde Biden'ın Trump'ın önünde olduğunu gösterse de yarışın kilit eyaletlerin iki partiye de gidebilecek kadar başa baş ilerlediğini gösteriyor.

Yarışın başa baş gittiği bazı kilit eyaletlerde erken kullanılan oylar, seçim akşamı sandıklar kapandıktan sonra sayılmaya başlayacak.

Bazı eyaletler ise 3 Kasım'dan sonra yetkililerin eline ulaşan ancak posta damgası seçim günü ya da öncesini gösteren oyları da sayıma dahil ediyor. Seçimin sonucunu bu eyaletlerdeki sayımın belirleyecek olması durumunda Amerikan kamuoyu, yeni başkanın kim olduğunu anlamak için günlerce beklemek zorunda kalabilir.