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Seçim görevlileri ve oy pusulaları jandarma refakatinde ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 07:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, olumsuz hava koşulları nedeniyle askeri helikopter havalanamayınca, kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulaları jandarma refakatinde götürüldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar jandarma refakatinde ulaştırıldı.

Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle askeri helikopter havalanamadı.

Dicle, Kulp, Lice ve Hani ilçe merkezlerinden alınan 101 seçim görevlisi ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araçlar refakatinde kara yolu ile Dicle'nin Yokuşlu; Kulp'un Aygün ve Bayır; Lice'nin Kayacık, Tepe, Üçdamlar; Hani'nin Topçular mahallelerine taşındı.

Görevlilerin ve oy pusulalarının bulunduğu torbaların seçim bölgelerine güvenli şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla jandarma ekiplerince önceden yol güzergahında mayın araması yapıldı.

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Diyarbakır Jandarma seçim

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