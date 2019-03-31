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Seçim görevlilerini taşıyan minibüs yolda kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Siirt'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine oy pusulalarının bulunduğu torbaları ve seçim görevlilerini taşıyan minibüs karda mahsur kaldı. Karla mücadele ekipleri 2 saatlik bir çalışmanın ardından karda mahsur kalan minibüsü kurtardı.

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Belenoluk köyü seçim bölgelerine gitmekte olan seçim görevlileri yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri karda mahsur kalan görevlilere ulaşarak yol açma çalışması başlattı.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ KURTARDI

2 SAAT SÜRDÜ!

2 SAAT SÜRDÜ!
Oy pusulalarının bulunduğu torbaları ve seçim görevlilerini taşıyan minibüsün karda mahsur kaldığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bölgede hazır olarak bekletilen mücadele ekiplerinin karda mahsur kalan minibüsü 2 saatlik bir çalışmanın ardından kurtardığını söyledi.
Yolun ulaşıma açılması ile seçim görevlilerini taşıyan minibüs yoluna devam ettiğini söyleyen Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksamaların yaşanmaması için karla mücadele ekiplerimiz doğabilecek olumsuzluklar ve karla kapanabilecek kritik mevki, bölge ve köylerde ekipler hazır bekletilmektedir." (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Siirt kar kış 31 mart seçimleri

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