Seçim görevlilerini taşıyan minibüs yolda kaldı!

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Belenoluk köyü seçim bölgelerine gitmekte olan seçim görevlileri yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri karda mahsur kalan görevlilere ulaşarak yol açma çalışması başlattı.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ KURTARDI

2 SAAT SÜRDÜ! Oy pusulalarının bulunduğu torbaları ve seçim görevlilerini taşıyan minibüsün karda mahsur kaldığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bölgede hazır olarak bekletilen mücadele ekiplerinin karda mahsur kalan minibüsü 2 saatlik bir çalışmanın ardından kurtardığını söyledi.

Yolun ulaşıma açılması ile seçim görevlilerini taşıyan minibüs yoluna devam ettiğini söyleyen Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü: