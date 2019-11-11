Seçim gözlem raporu Morales'e istifa getirdi

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i istifasının ardından ülkede siyasi belirsizlik sürüyor. Morales, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ)’nün seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki raporu üzerine artan protestolar nedeniyle Pazar günü istifa etmek zorunda kaldı. Bolivya'da yönetimi kimin devralacağı belirsizliğini koruyor.

Evo Morales istifa edeceğini açıklamasının ardından Pazar günü televizyonda yayınlanan bir mülakatında yaşananları darbe olarak niteledi. Morales muhalefeti de bu "halk darbesini" gizlice planlayıp desteklemekle suçladı. Morales istifasını verme kararına gerekçe olarak ise ülkede istikrarın yeniden sağlanmasına katkıda bulunmak istemesini gösterdi.

Evo Morales Twitter üzerinden "şiddet kullanma eğilimindeki grupların" evine saldırdığı ve hakkında "yasalara aykırı bir yakalama kararı" çıkarıldığı şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bolivya Emniyet teşkilatı müdürü ise bir televizyon kanalında verdiği demeçte Morales hakkında yakalama kararı bulunmadığını açıkladı.

Olaylar Pazar gecesi de devam etti