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Seçim günü alkol satışı yasak mı? 28 Mayıs 2023 seçim günü alkol yasağı ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek? YSK açıkladı

27.05.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim günü alkol satışı yasak mı? Merak edilen soru YSK'dan yapılan açıklama ile yanıt buldu. 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerdeki yasaklar 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda da geçerli olacak. Peki, Seçim günü alkol satışı yasak mı? Seçim günü alkol yasağı ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek? İşte YSK'dan yapılan açıklama...

Seçim günü alkol satışı yasak mı? 28 Mayıs 2023 seçim günü alkol yasağı ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek? YSK açıkladı

Seçim günü alkol satışı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi sebebiyle 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olab cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. Öte yandan birçok kişi arama motorlarında "Seçim günü alkol satışı yasak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Seçim günü alkol yasağı ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Seçim günü alkol satışı yasak olacak. Alkollü içecek satışı saat 06.00'da başlayacak.

SEÇİM GÜNÜ ALKOL YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SAAT KAÇA KADAR?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkol satışı yasak olacak.

Seçim günü yasakları YSK tarafından açıklandı. Buna göre;

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içecek satışı yasak olacak. Yapılan açıklamaya göre; Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar hariç kimse, yerleşim yerlerinde silah taşıyamayacak. Öte yandan 28 Mayıs 2023 Pazar günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Bunun dışında Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabileceği aktarıldı. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Oy kullanma işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak.

Seçmenler saat 17.00'ye kadar sandığa gidip oy kullanabilecekler.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

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CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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