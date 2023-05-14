SEÇİM GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI? Bugün AVM’ler, kafeler, sinemalar açık mı, kapalı mı? 14 Mayıs 2023 seçim günü çalışma saatleri!

Seçim günü AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak konusu olurken birçok kişi de arama motorlarında kafe, restoran ve sinema çalışma saatlerine ilişkin araştırma yapıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri bugün seçim sonuçlarını yakından takip edecekler. Öte yandan biz de oy kullanan vatandaşlar için AVM çalışma saatleri ile ilgili detayları derledik. İşte seçim günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar AVM çalışma saatleri...

SEÇİM GÜNÜ AVM'LER, MAĞAZALAR, MARKETLER AÇIK MI?

Seçim günü AVM çalışma saatleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

YSK tarafından yayınlanan seçim günü yasaklaı şu şekilde:

"Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak."

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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