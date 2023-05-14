Seçim günü, bugün marketler açık mı, kapalı mı? 14 Mayıs 2023 seçim günü BİM, A101, ŞOK marketler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri!

14 Mayıs market çalışma saatleri seçimlerin başlamasıyla beraber sıklıkla sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçim yasakları saat 06:00'da başladı. Bu doğrultuda seçim günü markete gitmek isteyen vatandaşların gündeminde market çalışma saatleri yer aldı. Peki, BİM, A101, ŞOK marketler seçim günü açık mı? İşte market çalışma saatleri!

14 MAYIS SEÇİM GÜNÜ, BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

14 Mayıs'ta marketler hizmet vermeye devam edecek. Seçim günü BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Öte yandan AVM'ler de kapanmayacak.

YSK tarafından yayınlanan yasaklar şöyle:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak.

Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

A101, BİM, ŞOK, MARKETLER ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Marketler genellikle 09:00 ile akşam saat 21:00 arasında hizmet verir.

BİM Sabah Açılış: 09:00

BİM Akşam Kapanış: 21:00

A101 Sabah Açılış: 09:00

A101 Akşam Kapanış: 21:00

ŞOK Sabah Açılış: 09:00

ŞOK Akşam Kapanış: 21:00



