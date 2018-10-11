HABER

Seçim günü "canlı bomba" eylemi yapmayı planladığı iddia edilen ABD'li yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 04:44 | Son Güncelleme

ABD'de FBI ajanları, 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde kendini havaya uçurmayı planladığı ileri sürülen bir Amerikalıyı gözaltına aldı - Evinde 45 kilogram ağırlığında bomba bulunan şüphelinin, antik çağlarda görülen "hükümet görevlilerinin kurayla seçilmesini savunan siyasi sisteme" dikkati çekmek istediği belirtildi - Mahkemece tutuklanan Rosenfeld hakkında "yasa dışı olarak tahrip edici alet üretmek ve eyaletler arası patlayıcı madde taşımacılığı" suçlarından en fazla 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı

ABD'de Kongre ara seçimlerinin gerçekleştirileceği 6 Kasım'da başkent Washington'da "canlı bomba" eylemi yaparak kendini havaya uçurmayı planladığı öne sürülen kişi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yakalandı.

New York'un kuzeyindeki Tappan bölgesinde yaşayan Paul Rosenfeld'in (56), "aşırı siyasi inançlarına" dikkati çekmek için ara seçimlerin yapılacağı gün Washington National Mall'da kendini havaya uçurmayı planladığı iddia edildi.

Rosenfeld'in "Sortition" adlı, "hükümet görevlilerinin kurayla seçilmesini savunan ve antik Yunan'da uygulanan bir siyasi sisteme" inandığı kaydedildi.

Mahkeme kayıtlarına göre Rosenfeld'in planı, ağustos ve eylül aylarında Pensilvanya'daki bir muhabire ara seçim günü başkentin kalbinde kendini havaya uçuracağını anlatmasıyla ortaya çıktı.

FBI ajanları tarafından araç kullanırken gözaltına alınan Paul Rosenfeld'in sorgulamasında, bomba yapımı için gerekli malzemeleri internet üzerinden verdiği siparişlerle temin ederek evinin bodrum katında büyük bir bomba hazırladığını itiraf ettiği belirtildi.

- Evinde 45 kilogramlık bomba ele geçirildi

Yetkililer, Rosenfeld'in daha önce küçük bombalar imal ederek deneme yaptığını aktardı.

Rosenfeld'in evinde yapılan aramalarda, kullanıma hazır halde yaklaşık 45 kilogramlık bomba bulundu. Bomba, FBI ajanları tarafından güvenli bir yere taşındı. Rosenfeld'e "yasa dışı olarak tahrip edici alet üretmek ve eyaletler arası patlayıcı madde taşımacılığı" suçlarından en fazla 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ayrıca FBI yetkilileri, Rosenfeld'in herhangi bir terör organizasyonuyla bağlantısının bulunmadığına inandıklarını açıkladı.

FBI Direktörü Christopher Wray, çarşamba sabahı Senato oturumunda, FBI ajanlarının ABD genelindeki 50 eyalette yaklaşık bin civarında yerel terör tehdidini araştırdığını söylemişti.

PARTNERGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içindeGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içinde
Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepkiErdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değilCumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bomba FBI FBI Direktörü Christopher Wray Kasım ayı ara seçimleri kura Paul Rosenfeld Sortition

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Osman Müftüoğlu'nu ağlatan soru! CNN Türk yayınında duygusal anlar

Osman Müftüoğlu'nu ağlatan soru! CNN Türk yayınında duygusal anlar

Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!

Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.