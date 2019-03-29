Seçim günü hava soğuk

MUSTAFA ÇALKAYA - Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart Pazar günü ülke genelinde hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'ta Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinin, Doğu Akdeniz üzerinde konuşlanmış alçak basınç merkezine bağlı olarak yağışlı sistemle kuzey, iç ve batısının Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görülecek yağışların, genel olarak yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ile Siirt ve Şırnak illerinin doğusu) mevcut kar örtüsüne ilave olarak aralıklarla devam edecek olan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına bağlı olarak eğimli ve dik yamaçlarda çığ düşme riski bulunuyor.