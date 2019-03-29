HABER

Seçim günü hava soğuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart Pazar günü ülke genelinde hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor - İstanbul'da pazar günü yağış beklenmiyor, hava sıcaklığının 12 derece olacağı öngörülüyor - Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu olması bekleniyor

MUSTAFA ÇALKAYA - Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart Pazar günü ülke genelinde hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'ta Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinin, Doğu Akdeniz üzerinde konuşlanmış alçak basınç merkezine bağlı olarak yağışlı sistemle kuzey, iç ve batısının Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görülecek yağışların, genel olarak yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ile Siirt ve Şırnak illerinin doğusu) mevcut kar örtüsüne ilave olarak aralıklarla devam edecek olan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına bağlı olarak eğimli ve dik yamaçlarda çığ düşme riski bulunuyor.

Marmara Bölgesi ile Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

- 3 büyük ilde hava durumu

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da pazar günü yağış beklenmiyor. Çok bulutlu olması ve rüzgarın, kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği ve günün en yüksek sıcaklığının 12 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer hafif kar yağışlı olması beklenirken günün en yüksek sıcaklığının ise 8 derece olması öngörülüyor.

İzmir'de yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen kentte, günün en yüksek hava sıcaklığının 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Altınköprü Katliamı ESOGÜ’de anıldıAltınköprü Katliamı ESOGÜ’de anıldı
Siverek’te yaralanan köpek ticari taksi ile İstanbul’a gönderildiSiverek’te yaralanan köpek ticari taksi ile İstanbul’a gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 Mart hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili genci rencide etmek istedi! Paylaştığı videoya tepki yağıyor

AK Partili genci rencide etmek istedi!

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba, İnşaat işçisi...

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba...

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yeni doğan bebek, mahkeme kararıyla yaşama tutundu

Yeni doğan bebek, mahkeme kararıyla yaşama tutundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.