SEÇİM GÜNÜ KARGOLAR çalışıyor mu? 28 Mayıs 2023 Pazar kargolar açık mı, kapalı mı?

Bugün kargoların açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak konusu oldu. İnternette satın aldıkları ürünü bekleyen vatandaşlar, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri nedeniyle yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Şimdi birçok kişi "28 Mayıs seçim günü dükkanlar açık mı, kapalı mı? " sorusuna yanıt arıyor. İşte seçim günü kargolar ile ilgili ayrıntılar....

SEÇİM GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Seçim günü kargolar ile ilgili detaylar merak konusu olurken belli başlı yasaklar listesi YSK tarafından açıklandı:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkol satışı yasak olacak. Yapılan açıklamaya göre; Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar hariç kimse, yerleşim yerlerinde silah taşıyamayacak. Öte yandan 28 Mayıs 2023 Pazar günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Bunun dışında Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabileceği aktarıldı. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI





