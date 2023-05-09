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Seçim günü şehir dışına çıkılabilir mi? Seçim günü seyahat yasak mı?

09.05.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim günü yasakları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs'ta oy kullanmak için sandık başına gidecek. 28. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken yasaklar da yeniden gündeme geldi. Peki, Seçim günü şehir dışına çıkılabilir mi? Seçim günü seyahat yasak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Seçim günü şehir dışına çıkılabilir mi? Seçim günü seyahat yasak mı?

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Takvimi günler öncesinden paylaşan YSK (Yüksek Seçim Kurulu), seçim günü yasaklarını da duyurdu. Hafta sonu plan yapmak isteyenler de Seçim günü şehir dışına çıkılabilir mi? Seçim günü seyahat yasak mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm detaylar...

SEÇİM GÜNÜ ŞEHİR DIŞINA ÇIKILABİLİR Mİ?

14 Mayıs günü ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. Bu saatler aralığında seçmenler oylarını kullanabilecekler.

SEÇİM GÜNÜ ŞEHİR DIŞINA ÇIKILABİLİR Mİ?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre, seçim günü seyahat etmek yasaklar arasında yer almıyor. Vatandaşlara şehirler arası veya yurt dışına seyahat kısıtlaması bulunmuyor.

OY KULLANMA

14 MAYIS 2023 SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak.

Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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