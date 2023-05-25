SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023: Seçim yasakları neler, kaçta başlar? 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak? YSK açıkladı

28 Mayıs'ta yapılacak 2.tur seçimler için geri sayım devam ederken seçim yasaklarının neler olduğu ve sürecin ne zaman biteceği merak edildi. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin yapılacağı gün yasakları YSK tarafından duyurulmuştu. Yasaklar ülke genelinde uygulanacak. İşte Seçim günü yasakları...

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023 NELER, KAÇTA BAŞLAR?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne dair propaganda yasağı 27 Mayıs Cumartesi günü 18.00 itibarıyla başlayacak. Bu saatten itibaren 24 saat boyunca propaganda yasak olacak. Pazar günü sandıklar kapanana dek propaganda içerikli haber ve yayın yapılamayacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği 27 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de sona erecek.

Kamuyu ilgilendiren seçim yasakları ise 28 Mayıs sabahı 06.00 itibarı ile başlayacak.

Pazar günü 18.00’e kadar seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum yapılması da yasak olacak. Pazar 18:00-21:00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçime ilişkin açıklamaları yayımlanabilecek. YSK seçim yasaklarını erkene çekebilecek.

28 MAYIS'TA NERELER KAPALI OLACAK?

Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.



