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Seçim günü yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 08:04 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı.
YSK'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.
Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak. Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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