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Seçim gününde kalp nakli

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 18:17 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, seçim gününde acil kalp bekleyen bir hastaya nakil yapıldı.

Seçim gününde kalp nakli

Bursa'da özel bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen 46 yaşındaki bir hastanın organları bağışlandı. Bu kişinin kalbinin, İstanbul'da mayıs ayından bu yana acil listesinde kalp bekleyen 53 yaşındaki hastaya uyumlu olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kalp Nakli Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali başkanlığındaki ekip, harekete geçti.

Gece yarısı bir ekip Bursa'ya giderek organı korumalı şekilde alarak hastaneye getirdi.

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Prof. Dr. Kırali başkanlığında Doç. Dr. Sabit Sarıkaya, Doç. Dr. Yücel Özen, Doç. Dr. Zeylan Adademir, Uzman Dr. Mehmet Aksüt, Uzman Dr. Tanıl Özer, anestezi uzmanı Ataman Erkılıç, hastaya kalbi nakletti.

Nakil hakkında AA muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Yücel Özen, bir süredir acil durumda olan hastalarına gece yarısı uyumlu kalp bulunduğu haberinin gelmesinin ardından alarma geçtiklerini anlattı.

Organın İstanbul'a getirilerek başarılı bir ameliyatla hastaya nakledildiğini belirten Özen, "Hastamızı yoğun bakıma çıkardık. Hastanenin kuruluşundan bu yana 212. kalp naklini bugün gerçekleştirdik." dedi.

Özen, ameliyatın ardından ekip olarak oylarını kullanmaya gideceklerini söyledi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Bursa kalp nakli

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