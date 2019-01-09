HABER

Seçim gününün yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 07:44 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak. Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA (DHA)

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Adana'da 4 yıl sonra bir ilk! Böyle görüntüledilerAdana'da 4 yıl sonra bir ilk! Böyle görüntülediler
İstanbul'da mali operasyonİstanbul'da mali operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal sosyal medyadan paylaştı: Fena sonuç değil!

Fatih Portakal: Fena sonuç değil!

Ceren Damar cinayeti - Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisine darp: Okul yönetimi suçlamalar için ne diyor?

Üniversitede araştırma görevlisine darp!

31 Mart 2019 seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı

Dikkat! 31 Mart günü bu listedekileri yapmak yasak

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! 34 gözaltı kararı

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! Gözaltına alınıyorlar

Davullu klarnetli kar keyfi! Soğuk havaya aldırmadan böyle eğlendiler

Davullu klarnetli kar keyfi! Kardan adam halay başı olursa...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da gece saatlerine dikkat)

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Gece saatlerine dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.