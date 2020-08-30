Seçim Güvenliği Brifingleri Sona Eriyor

Amerika'da seçimlere iki ay kala Kongre'de yüz yüze yapılan seçim güvenliği brifinglerinin artık düzenlenmeyeceği belirtildi. Karara Demokratlar tepki gösterdi.

Ulusal İstihbarat Başkanı John Ratcliffe, Kongre’ye yüz yüze yapılan seçim güvenliği brifinglerinin artık düzenlenmeyeceğini açıkladı. Başkan Donald Trump ise Ratcliffe’in kararının nedeninin Kongre tarafından seçim güvenliğiyle ilgili dışarıya bilgi sızdırılması olduğunu öne sürdü.

Başkan Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Bilgi sızdırdılar, daha kötüsü yanlış bilgi sızdırdılar ve artık bundan yorulduk’’ diye konuştu.

Ratcliffe, Senato ve Temsilciler Meclisi liderlerine ve Kongre’nin her iki kanadının istihbarat komisyonlarının başkanlarıyla kıdemli üyelerine resmi bilgilendirme mektubu gönderdi. Ratcliffe mektubunda, bu şekilde seçim güvenliği konusundaki bilgilendirmelerin yanlış anlaşılmamasını ya da siyasete alet edilmemesini garanti etmeyi umduğunu belirtti.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ise Kongre üyelerine seçim güvenliğiyle ilgili bilgilendirme notlarının Ulusal İstihbarat Ofisi tarafından yazılı olarak gönderilmeye devam edeceğini kaydetti.