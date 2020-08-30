Seçim Güvenliği Brifingleri Sona Eriyor

Amerika'da seçimlere iki ay kala Kongre'de yüz yüze yapılan seçim güvenliği brifinglerinin artık düzenlenmeyeceği belirtildi. Karara Demokratlar tepki gösterdi.
Ulusal İstihbarat Başkanı John Ratcliffe, Kongre’ye yüz yüze yapılan seçim güvenliği brifinglerinin artık düzenlenmeyeceğini açıkladı. Başkan Donald Trump ise Ratcliffe’in kararının nedeninin Kongre tarafından seçim güvenliğiyle ilgili dışarıya bilgi sızdırılması olduğunu öne sürdü.
Başkan Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Bilgi sızdırdılar, daha kötüsü yanlış bilgi sızdırdılar ve artık bundan yorulduk’’ diye konuştu.
Ratcliffe, Senato ve Temsilciler Meclisi liderlerine ve Kongre’nin her iki kanadının istihbarat komisyonlarının başkanlarıyla kıdemli üyelerine resmi bilgilendirme mektubu gönderdi. Ratcliffe mektubunda, bu şekilde seçim güvenliği konusundaki bilgilendirmelerin yanlış anlaşılmamasını ya da siyasete alet edilmemesini garanti etmeyi umduğunu belirtti.
Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ise Kongre üyelerine seçim güvenliğiyle ilgili bilgilendirme notlarının Ulusal İstihbarat Ofisi tarafından yazılı olarak gönderilmeye devam edeceğini kaydetti.
Bu ay başında Ulusal Karşı İstihbarat Merkezi Başkanı William Evanina, istihbarat yetkililerinin Rusya’nın 3 Kasım başkanlık seçimlerinde yarışacak Demokrat aday Joe Biden’ı kötülemek için çeşitli yöntemler kullandıkları ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile yakın çevresinin Trump’ın başkanlığını destekledikleri şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Evanina açıklamasında Çin’in ise Trump’ın ikinci dönem başkanlık koltuğuna oturmasını istemediği ve Beyaz Saray’a yönelik eleştirilerini arttırdığı görüşünü bildirmişti.
Demokrat liderler Ratcliffe’in kararını eleştirdi. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Nancy Pelosi ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, yaptıkları ortak açıklamada ‘‘Bu istihbarat Amerikan halkına ait, onu koruyan kurumlara ait değil. Amerikan halkının bir başka ülkenin; Rusya’nın başkanlarının kim olması gerektiğine karar vermelerine yardım etmeye çalıştığını bilmeye hakkı var’’ dedi.
Pelosi ve Schiff, kararı ‘‘Kamuoyunun yabancı güçlerin demokrasimizi yıkmaya çalıştığını bilme hakkına ihanet’’ sözleriyle eleştirdi.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndan bir yetkili ise Ratcliffe’in açıkladığı kararın şaşırtıcı olduğunu, zira daha önce Ratcliffe’in ofisinin kendilerine ulaşarak 17 Eylül tarihi için brifing ayarladığını bildirdi ve Kongre binasının odalarından birinin bu toplantı için rezerve edildiğini kaydetti.