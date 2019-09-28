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Seçim Güvenliği İçin ABD Ordusu Devrede

28.09.2019 20:02 | Son Güncelleme

Amerikan Ordusu, seçimleri yabancı müdahalelerden korumak amacıyla federal hükümet, eyalet ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Savunma Bakanı Mark Esper, bundan böyle seçim güvenliğinin Amerikan Ordusu'nun sürekli misyonlarından biri olacağını söyledi

Seçim Güvenliği İçin ABD Ordusu Devrede

Amerikan Ordusu, seçimleri yabancı müdahalelerden korumak amacıyla federal hükümet, eyalet ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

Savunma Bakanı Mark Esper, bundan böyle seçim güvenliğinin Amerikan Ordusu'nun sürekli misyonlarından biri olacağını ve bakanlığının bu mücadeleyi Amerika'nın düşmanlarına kadar götüreceğini söyledi.

Siber alandaki tehlikelerin kapsamının katlanarak arttığına dikkat çeken Esper, ”Savaş ve barış arasındaki çizgi bulanık hale geldi. Savaş paradigmamız değişti,” dedi.

Esper ayrıca düşmanların, siber savaşı, Amerika'nın geleneksel gücüyle yüzleşmek zorunda kalmadan Amerika'ya meydan okuma ve zarar verme yolu olarak algıladığını söyledi.

Seçim güvenliği

Seçim güvenliğini ordunun ana misyonlarından biri haline getirme kararı, 2020 başkanlık seçimi kampanyalarının hızla devam ettiği ve ondan fazla aday adayının Başkan Trump'a rakip olma yarışı yürüttüğü bu sürece denk geldi.

Karar, ordunun Amerikan seçimlerinin bütünlüğünü koruma görevinin kapsamının büyük ölçüde genişletildiği anlamına geliyor.

Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'in 2018 Kongre ara seçimlerine müdahalede bulunduğu kaygılarına rağmen teyakkuzda olduğunu ve gerek duyulması halinde İç Güvenlik Bakanlığı'na destek vermek üzere bir grup siber koruma ekibinin hazır bekletildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı'nın siber politikalardan sorumlu yardımcısı Ed Wilson, seçim güvenliğini sağlamak için bağımsız Savunma Bakanlığı ekipleri oluşturulmadığını, bunun yerine gerekirse İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı şekilde işlev göreceklerini kaydetti. Wilson, seçim güvenliğinin sağlanmasında İç Güvenlik Bakanlığı'nın önderlik yapacağının altını çizdi.

Ancak Savunma Bakanı Esper, tehditlerin giderek artmasının ordunun daha büyük bir rol üstlenmesine duyulan ihtiyacı ortaya çıkardığını söyledi.

Esper, ”Gol çizgisini savunmaktan daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Savunma Bakanlığı'nın Amerikan kamuoyunu dezenformasyondan korumak gibi önemli bir görevi var, özellikle de mesele demokratik seçimlerimizin bütünlüğünü korumak olduğunda,” şeklinde konuştu.

Amerikan istihbaratı ve güvenlik yetkilileri, aylardır Rusya'nın gerek dezenformasyon kampanyaları gerekse seçmen veritabanı ve seçim altyapısını hedef alma gibi hamlelerle 2020 seçimlerine de müdahale etmek için aktif çaba yürüttüğü uyarısında bulunuyor.

Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesini soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller, Temmuz ayında, Rusya'nın tek bir müdahalede bulunmadığını, an itibarıyla müdahalelerine devam ettiğini söyledi. Mueller, Rusya'nın bir sonraki seçim kampanyası sürecinde de aynı müdahalelerde bulunmayı planladığını kaydetti.

İstihbarat yetkililerinin uyarıları

“Many more countries are developing capabilities to replicate what the Russians have done," he added.

Bu konuda Mueller'la aynı fikirde olan Esper, ”Düşmanlarımız, demokratik süreçlerimizi hedef almaya devam edecek. Bu, 2020 seçimlerine hazırlık sürecinde şimdiden yaşanıyor,” dedi.

Yetkililer, Rusya'ya ek olarak İran ve Çin'in de 2018 Kongre ara seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını gösteren kanıt olduğunu, ülke listesinin daha da uzamasını beklediklerini söylüyor.

İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, ”2018 belki de eleme maçlarının oynandığı dönemdi. Ama 2020, seçim güvenliği açısından final maçı olacak,” dedi.

McAleenan ayrıca eyalet ve yerel yetkililerin yeni bir mücadelede cephenin ön saflarında yer aldığını, seçim sistemini devletlerin ve kriminal unsurların tehditlerinden korumaya çalıştıklarını söyledi. McAleenan, bu yetkililerin tek başlarına mücadele etmek zorunda kalmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan eyaletlere ve yerel yönetimlere yeni bir yardım eli daha uzanıyor.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, eyaletlere seçim güvenliğini sağlamaları için ilave 250 milyon dolar yardım yapılmasını öngören tasarıyı desteklemeyi kabul etti.

Seçim güvenliği yardımı için Kongre onayı gerekiyor

Tasarının yasalaşması için Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması ve Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor. Kongre üyeleri ve yetkililer McConnell'ın desteğinin olumlu bir işaret olduğunu söylese de bazı yetkililer, para yardımının tek başına yeterli olmayacağı görüşünde.

Amerikan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi Başkanı Chris Krebs, bunun çok büyük bir adım olduğunu, ancak bundan sonra ne geleceğinin bilinmediğini söyledi.

Chris Krebs, ”Gerek federal hükümetten gelsin gerek eyalet yönetimlerinden, eyalet yetkililerinin fon konusunda istediği tek şey, istikrarlılık. Her 8-10 yılda bir yapılan düzensiz para yardımları aksamalara neden olacak,” diyor.

Senato İç Güvenlik Komisyonu Başkanı Wisconsin Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Ron Johnson ise Amerika'nın seçim güvenliği konusunda en azından doğru yolda olduğunu söylüyor. Senatör Johnson, ”2020'de seçimlerin güvenli ve meşru olacağından eminim. Rusya şimdiye kadar seçimlere hep karışmaya çalıştı. Bunu hep yaptılar ve yapacaklar. İran ve Çin de öyle. Tüketiciler olarak farkındalığımızın daha yüksek olması lazım,” diyor.

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