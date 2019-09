Seçim Güvenliği İçin ABD Ordusu Devrede

Amerikan istihbaratı ve güvenlik yetkilileri, aylardır Rusya'nın gerek dezenformasyon kampanyaları gerekse seçmen veritabanı ve seçim altyapısını hedef alma gibi hamlelerle 2020 seçimlerine de müdahale etmek için aktif çaba yürüttüğü uyarısında bulunuyor.

Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesini soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller, Temmuz ayında, Rusya'nın tek bir müdahalede bulunmadığını, an itibarıyla müdahalelerine devam ettiğini söyledi. Mueller, Rusya'nın bir sonraki seçim kampanyası sürecinde de aynı müdahalelerde bulunmayı planladığını kaydetti.

İstihbarat yetkililerinin uyarıları

“Many more countries are developing capabilities to replicate what the Russians have done," he added.

Bu konuda Mueller'la aynı fikirde olan Esper, ”Düşmanlarımız, demokratik süreçlerimizi hedef almaya devam edecek. Bu, 2020 seçimlerine hazırlık sürecinde şimdiden yaşanıyor,” dedi.

Yetkililer, Rusya'ya ek olarak İran ve Çin'in de 2018 Kongre ara seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını gösteren kanıt olduğunu, ülke listesinin daha da uzamasını beklediklerini söylüyor.