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  4. ''Seçim Hesabı Yapan Trump Almanya'yla İlişkileri Riske Atıyor''

''Seçim Hesabı Yapan Trump Almanya'yla İlişkileri Riske Atıyor''

16.06.2020 18:06 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararını eleştirerek, "Avrupa’nın güvenliğini etkileyecek bir kararın, ortak bir şekilde ele alınması gerekirdi. Böyle bir adım, Almanya’nın değil, tüm Avrupa’nın, onun ötesinde ABD’nin güvenliğini olumsuz etkiler" diye konuştu

''Seçim Hesabı Yapan Trump Almanya'yla İlişkileri Riske Atıyor''

ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'da bulunan 34 bin 500 ABD askerinin 9 bin 500’ünün çekilmesi planını doğrulaması, Berlin’de tepkilere neden oldu.

Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, alınan kararı eleştirerek, "Avrupa’nın güvenliğini etkileyecek bir kararın, ortak bir şekilde ele alınması gerekirdi. Böyle bir adım, Almanya’nın değil, tüm Avrupa’nın, onun ötesinde ABD’nin güvenliğini olumsuz etkiler" diye konuştu. Alman hükümetine resmi bir açıklama gelmediğini, konunun ayrıntılarını Trump’ın konuşmasından öğrendiğini söyleyen Maas, "Bu şekilde öğrenmiş olduk. Amerikan Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından da bilgi alamadık" diye ekledi. Hükümetteki Birlik Partileri CDU/CSU Meclis Grubu Sözcüsü Johann Wadephul, Trump’ın "yanlış bir karar aldığını" söyleyerek, ülkedeki ABD askerlerinin sayısının azaltılmasının "sorunların çözümüne değil, daha da artmasına neden olacağını" savundu.

''Trump seçim hesabı yaparak Almanya'yla ilişkileri riske atıyor''

Wadephul, Almanya’nın NATO içindeki sorumluluklarını Corona salgınının neden olduğu krize rağmen tümüyle yerine getirdiğini vurguladı. Koalisyon ortağı sosyal demokrat SPD’nin Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, Başkan Trump’ın ülkesindeki seçimleri hesaplayarak, Almanya ile olan ilişkileri tehlikeye atmayı tercih ettiğini savundu. SPD lideri, ABD Başkanı’nın, Almanya’nın NATO şemsiyesi altındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si kadar savunma harcaması taahhüdünü yerine getirmediği şeklindeki suçlamasını anlamadığını ifade ederek, "Bu nasıl bir hesap anlayamıyorum. Bir ülkenin ekonomisi iyi olduğunda mali katkısı artacak. Ama kötüleştiğinde indirilmeyecek. Kabul edilemez bir talep" ifadesini kullandı.

Walter-Borjans ayrıca Trump’ın, Rus doğal gazını Avrupa’ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 boru hattı projesine Almanya’nın destek sağlamasının asker çekme kararıyla ilişkilendirmesini eleştirerek, "Almanya enerjisini nerede ve nasıl sağlayacağı konusunda kendi kararını verebilecek bir ülke" dedi. Muhalefetteki Sol Parti’nin Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Federal Hükümet’in ABD politikasının "iflas ettiğini" öne sürerek, "Bir Amerikan başkanının Federal Hükümet’i tehdit etmesi duyulmuş ve ortak ülkeler arasında kabul edilir bir durum değil. Transatlantik ilişkiler, transatlantik baskı rejimine dönüştü" değerlendirmesini yaptı.

''ABD'nin asker çekme kararı ABD-Almanya ilişkilerinde yeni bir kriz''

Berlin’deki değerlendirmelerde Trump’ın askerleri çekme kararı, ikili ilişkilerde yeni bir kriz olarak yorumlandı. Der Spiegel dergisi, Başkan Trump ve bundan kısa bir süre önce Berlin’deki görevinden ayrılan ABD Büyükelçisi Richard Grenell’in "Başbakan Merkel’den intikam aldıklarını" öne sürdü. Merkel ve Trump ilişkisinin iyi olmadığı, Almanya’da açıkça dillendiriliyor. Son olarak Merkel, Trump'ın G-7 Zirvesi için yaptığı daveti, devam eden Corona virüsü salgını gerekçesiyle geri çevirmiş ve ABD Başkanı, zirveyi ertelemek zorunda kalmıştı. Savunma harcamaları ve Kuzey Akımı sorunlarının yanı sıra, Başkan Trump, Başbakan Merkel’le İran'a yönelik tutumu konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu, ayrıca Merkel'in Çin'i başlıca altyapı projelerine dahil etmesine de kızdığını çeşitli fırsatlarda dile getirdi.

Bu arada yapılan analizlerde, asker çekme kararının ABD’nin Almanya’daki tüm birliklerini çekmeyi planladığı anlamına gelmediği hatırlatılıyor. ABD’nin Almanya’daki askeri merkezlerinden vazgeçmeyeceği, özellikle Stuttgart ve Rammstein’de bulunan üslerin askeri operasyonlar açısından büyük önemi olduğu biliniyor. ABD, Orta Doğu ve Afrika’daki askeri operasyonlarını halen Stuttgart’daki üssünden yönetiyor. ABD hava kuvvetlerine ait en büyük askeri hastanenin bulunduğu Rammstein Üssü ise ABD tarafından terör örgütleri mensuplarına karşı yapılan IHA saldırılarının organizasyonunda büyük rol oynuyor.

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