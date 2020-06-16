''Seçim Hesabı Yapan Trump Almanya'yla İlişkileri Riske Atıyor''

ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'da bulunan 34 bin 500 ABD askerinin 9 bin 500’ünün çekilmesi planını doğrulaması, Berlin’de tepkilere neden oldu.

Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, alınan kararı eleştirerek, "Avrupa’nın güvenliğini etkileyecek bir kararın, ortak bir şekilde ele alınması gerekirdi. Böyle bir adım, Almanya’nın değil, tüm Avrupa’nın, onun ötesinde ABD’nin güvenliğini olumsuz etkiler" diye konuştu. Alman hükümetine resmi bir açıklama gelmediğini, konunun ayrıntılarını Trump’ın konuşmasından öğrendiğini söyleyen Maas, "Bu şekilde öğrenmiş olduk. Amerikan Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından da bilgi alamadık" diye ekledi. Hükümetteki Birlik Partileri CDU/CSU Meclis Grubu Sözcüsü Johann Wadephul, Trump’ın "yanlış bir karar aldığını" söyleyerek, ülkedeki ABD askerlerinin sayısının azaltılmasının "sorunların çözümüne değil, daha da artmasına neden olacağını" savundu.

''Trump seçim hesabı yaparak Almanya'yla ilişkileri riske atıyor''

Wadephul, Almanya’nın NATO içindeki sorumluluklarını Corona salgınının neden olduğu krize rağmen tümüyle yerine getirdiğini vurguladı. Koalisyon ortağı sosyal demokrat SPD’nin Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, Başkan Trump’ın ülkesindeki seçimleri hesaplayarak, Almanya ile olan ilişkileri tehlikeye atmayı tercih ettiğini savundu. SPD lideri, ABD Başkanı’nın, Almanya’nın NATO şemsiyesi altındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si kadar savunma harcaması taahhüdünü yerine getirmediği şeklindeki suçlamasını anlamadığını ifade ederek, "Bu nasıl bir hesap anlayamıyorum. Bir ülkenin ekonomisi iyi olduğunda mali katkısı artacak. Ama kötüleştiğinde indirilmeyecek. Kabul edilemez bir talep" ifadesini kullandı.