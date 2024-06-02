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  4. Mansur Yavaş miting düzenlemişti! Fark 289... Pınarbaşı'nda CHP'li aday kazandı

Mansur Yavaş miting düzenlemişti! Fark 289... Pınarbaşı'nda CHP'li aday kazandı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.06.2024 18:34
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin yenilenmesine karar verilen bazı ilçeler vardı. O ilçelerde bugün sandık başına gidildi. Sabah 08.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Oy sayımına geçildi. İlk sonuçlar gelmeye başladı. Mansur Yavaş miting düzenlediği Pınarbaşı'nda CHP’nin Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan 289 oy farkıyla kazandı.

Mansur Yavaş miting düzenlemişti! Fark 289... Pınarbaşı'nda CHP'li aday kazandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde, Kayseri’nin Pınarbaşı, Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandıklar yeniden kuruldu.

3 ilçe ve 4 beldede seçmenler oy vermek için sabah saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti. Seçimlerin tekrar edildiği yerlerde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyla tamamlandı.

"SEÇİMLER SORUNSUZ TAMAMLANMIŞTIR"

Tekrarlanan seçimlerle ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada "Seçimler sorunsuz olarak tamamlanmıştır" dedi.

TUNCELİ'DE AK PARTİ KAZANDI!

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde 31 Mart'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti.

Bin 700 seçmenin bulunduğu beldede bugün kayıtlı seçmenlerden bin 300'ü sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Ali Aydın 644 oy alırken, CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi ise 220 oy aldı.

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AK Parti’nin adayı Ali Aydın

AKSARAY'DA AK PARTİ KAZANDI!

Aksaray Güzelyurt'ta AK Parti adayı kazandı. Tekrarlanan seçimde AK Parti adayı 873 oy aldı.

SİVAS GÜNEYKAYA'DA AK PARTİ ADAYI KAZANDI!

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçimi nedeniyle Güneykaya Anadolu Lisesi’nde yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu, geçtiğimiz 31 Mart’ta yaşanan olaylar nedeniyle beldedeki seçimi iptal ederek, 2 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Güneykayalı seçmenler bugün yeniden sandık başına gitti. Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için oy kullanıldı. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla sorunsuz şekilde başlayarak, saat 17.00’de son buldu.

5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullandığı seçimde AK Parti’nin adayı Hüseyin Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre aldığı 556 oyla belde belediye başkanı seçildi.

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AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu

KAYSERİ PINARBAŞI'NDA CHP KAZANDI!

Yenilenen Kayseri Pınarbaşı seçimlerini 289 oy farkıyla CHP'nin adayı Deniz Yağan kazandı. Yenilenen seçimler öncesinde CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pınarbaşı'nda miting düzenlemişti.

Vatandaşlara seslenen Yavaş, "Mansur Yavaş belediyeciliği anlayışı Pınarbaşı’na da gelecek” demişti


Yerel Seçim 2024


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